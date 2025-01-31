Ученые разработали первое в мире устройство для дистанционного контроля разума

Южнокорейские исследователи совершили прорыв в области нейротехнологий, разработав первое в мире устройство для дистанционного управления человеческим разумом. Инновация, которая может перевернуть наше понимание работы мозга и предложить новые методы лечения неврологических расстройств, уже привлекла внимание ученых. Об этом пишет Unilad Tech.

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Новое устройство, получившее название «наномагнитогенетический интерфейс для нейродинамики» или «Наномозг», разработано экспертами Корейского института фундаментальных наук (IBS). Оно способно управлять определенными участками мозга с помощью магнитных полей.

«Это первая в мире технология, позволяющая свободно управлять определенными областями мозга с помощью магнитных полей», — отметил директор Южнокорейского центра наномедицины Чон Джинву.

Он добавил, что «Наномозг» может сыграть ключевую роль в понимании функций мозга, исследовании сложных искусственных нейронных сетей, а также в разработке новых методов лечения неврологических расстройств.

В рамках экспериментов команда IBS протестировала устройство на лабораторных мышах. Исследователи избирательно воздействовали на участки мозга, отвечающие за материнское поведение, и наблюдали, как бесплодные мыши демонстрировали значительное усиление заботливого поведения.

Кроме того, исследователи изучили влияние технологии на пищевое поведение, воздействуя на рецепторы мозга, контролирующие мотивацию. Результат был ошеломляющим: аппетит у всех подопытных мышей увеличился на 100%.

Однако, прежде чем вы начнете беспокоиться о возможных злоупотреблениях, стоит отметить: для управления мозгом человека на расстоянии потребуется доступ к намагниченным наночастицам и специализированное оборудование для создания магнитных полей. То есть, технология пока остается в руках ученых и направлена исключительно на исследовательские и лечебные цели.

Исследователи надеются, что в будущем с помощью точного контроля мозга на расстоянии можно будет лечить такие сложные состояния, как депрессия, шизофрения или эпилепсия. Пока же остается только восхищаться тем, как фантастические идеи превращаются в реальность.