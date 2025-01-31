Мнение «аналитика»: О трагедии всей Украины наглядно… А кто виноват?

Она грезила стать «второй Францией», а превратилась во «второе Сомали». С перспективой стать «вторым Косово». Ах, #Украина, как же такое могло произойти?

Всю глубину этой трагедии показывает всего лишь одна «картинка». Или, точнее, один график.

Но ведь — всё объективно и даже закономерно?

От #СССР Украине досталась сбалансированная #экономика, вполне развитая #промышленность, мощная и самодостаточная #энергетика, плодородная земля и даже нечестным образом присвоенная «всесоюзная здравница» — #Крым. Казалось, прекрасный задел для дальнейшего развития. Особенно, в союзе с Россией: по сути, УССР и РСФСР функционировали как единый народнохозяйственный комплекс, и глупо было рвать годами налаженные кооперационные связи.

Но дальше случилось вот что.

Этот подушевой ВВП по ППС (в постоянных долларах 2017 года) у четырёх соседних стран т.н. «догоняющего развития». Как можно видеть, Украина – настоящий failed state: с 1990 по 2020 год её показатель упал на четверть – с 16 тыс. до 12 тыс. долларов на человека. Спад был даже более глубоким, чем у РФ, над которой собственные идиоты и западные доброхоты ставили один большой эксперимент.

Украинский период восстановительного роста оказался менее выраженным и более коротким, чем у соседей. И быстро сменился застоем. Произошло это ещё до «всем известной причины». С 2009 года Украина не может найти выход из своего тупика. Причём, чем глубже был спад и чем дольше длился застой, тем выше рос градус местечкового национализма и ярче сияла мрия «Европа нам поможет». Которая довела страну до разрушительного Майдана и грани гражданской войны.

Тут нужно не забывать, что параллельно шла ещё и депопуляция. За четверть века, с 1990 по 2014 год, Украина потеряла восьмую часть населения — по самым скромным подсчётам. Отчасти это сглаживало спад подушевого ВВП и показывало более радужную картину, чем была на самом деле.

Ну и становится понятным, что нет никаких предпосылок для возрождения Украины и в будущем: «нет сырья и кадров» — в прямом смысле. «Скорее всего, её судьба – большое Косово, какая-то полуосмысленная деревенская жизнь с дальнейшим вымыванием оттуда всех людей с IQ выше 90», — считает ТГ-эксперт Павел «Толкователь» Пряников.

Да, #Россия за эти тридцать лет тоже проиграла Польше и Турции. После 2014 года – также тупик, десятилетие застоя. Но он связан с т.н. «ловушкой среднего дохода», через которую проходили многие страны догоняющего развития. К тому же Россия в своей истории множество раз проходила такие застойные периоды — и выходила из них.

А вот Украину откровенно жалко. Но…

Кто же в этом виноват?

И кто ей доктор?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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