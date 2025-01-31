 

Рупор кремлевской пропаганды: Виноват Чубайс

31.01.2025, 2:00, Разное
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Четверо бывших топ-менеджера Роснано задержаны в Москве, среди них — трое бывших замов Анатолия Чубайса. Причина — хищение 45 млрд рублей, в котором подозревают самого Чубайса.

Среди задержанных — исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян. У экс топ-менеджеров и бизнесменов, которые связаны с госкорпорацией, проходят обыски.

Страшно, очень страшно, новый 1937-й, сажают лучших…Пол-руководство Роснано сидит, пол-руководства Роснано сбежало. Вроде ничего не забыл.

Источник: Colonel Cassad

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