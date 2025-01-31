 

Президент Мексики рассказала, где проходит граница между Мексиканским и Американским заливом

31.01.2025, 1:30, Новости дня
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Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум направила компании Google письмо, в котором выразила протест в связи с решением технологического гиганта подчиниться указанию президента США Дональда Трампа и начать называть Мексиканский залив “Американским”.

“Суверенная морская зона простирается на 12 миль от берега. Это касается всех государств. Если одно из них хочет переименовать что-то в море, то и это переименование простирается на 12 миль. А вся остальная акватория будет по-прежнему называться Мексиканским заливом. Это мы и разъяснили Google”, – сказала она журналистам, подписывая письмо.

Шейбаум также напомнила, что на картах начала XVII века территория, на которой расположена часть современной территории США, называлась “Мексиканская Америка”. Она потребовала, чтобы на картах Google указывалось это название, пишет CNN.

Указ о переименовании залива Трамп подписал 25 января. 27 января компания Google сообщила, что американские пользователи теперь будут видеть новое название. Следует отметить, что в принципе, одни и те же территории или водоемы могут называться по-разному. Так, арабы называют Персидский залив Арабским, а претензии Аргентины на Фолклендские острова, которые в Аргентине называют Мальвинскими, в 1982 году стали причиной войны.

Можно также вспомнить остров Марии-Терезы, который на французских картах назывался островом Табор. Только в XX веке ученые пришли к выводу, что этого острова не существует – уже после того, как его прославил в своих произведениях Жюль Верн.


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