Как осознанность может изменить ваше психическое здоровье и мотивацию

Стресс и тревога стали неотъемлемой частью повседневной жизни, но исследователи продолжают искать способы улучшения психического здоровья. Последнее исследование, результаты которого были опубликованы в престижном British Journal of Health Psychology, показало, что регулярные практики осознанности могут оказывать значительное положительное влияние на психологическое состояние и мотивацию человека.

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В исследовании приняли участие более 1200 взрослых из 91 страны мира. Участников разделили на две группы. Первая группа ежедневно уделяла 10 минут практикам осознанности с использованием специального приложения. Эти упражнения включали техники релаксации, концентрации на дыхании и саморефлексии. Вторая группа, выступавшая в качестве контрольной, слушала аудиокнигу — отрывки из произведения Льюиса Кэрролла.

Что интересно, многие участники ранее не имели опыта в подобных практиках. Тем не менее, спустя 30 дней результаты оказались поразительными. Исследователи провели повторный опрос, и данные показали, что группа, практиковавшая осознанность, продемонстрировала значительное улучшение психологического состояния.

Наиболее ярким результатом стало снижение симптомов депрессии — на 19% больше, чем у тех, кто слушал аудиокнигу. Помимо этого, участники отметили уменьшение тревожности, повышение общего уровня благополучия и улучшение качества сна. Эти данные подтверждают, что даже небольшие ежедневные усилия могут принести ощутимую пользу для психического здоровья.

Однако на этом положительное воздействие осознанности не заканчивается. Исследование также выявило, что регулярные практики осознанности усилили мотивацию участников вести здоровый образ жизни. Они стали больше заботиться о своем здоровье и проявляли большую готовность к физическим тренировкам.

Возможно, всего 10 минут в день, посвященные осознанности, помогут каждому из нас вести более здоровую и сбалансированную жизнь.

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