Рупор кремлевской пропаганды: В Швеции убили поджигателя Коранов

Сообщают, что в Швеции убит иракский беженец Салван Момика, который несколько раз публично сжигал Коран при полном попустительстве полиции и властей.

Ему ранее уже угрожали убийством.

И видимо награда нашла героя. Говорят, убили прямо во время стрима.

Чем-то таким эта история и должна была закончиться.

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Источник: Colonel Cassad

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