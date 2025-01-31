 

Рупор кремлевской пропаганды: В Швеции убили поджигателя Коранов

31.01.2025, 0:05, Разное
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Сообщают, что в Швеции убит иракский беженец Салван Момика, который несколько раз публично сжигал Коран при полном попустительстве полиции и властей.
Ему ранее уже угрожали убийством.

И видимо награда нашла героя. Говорят, убили прямо во время стрима.
Чем-то таким эта история и должна была закончиться.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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