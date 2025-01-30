Мнение: Заморозка американских грантов, трампизация Британии и популярность салюта Беллами

1. Дональд Трамп на три месяца заморозил американскую помощь другим странам, чтобы проверить, нет ли в списке получателей жуликов и паразитов. Вскоре выяснилось, что заморозка почти полная: новый президент США не просто отложил будущие выплаты, но и остановил текущие. Деньги продолжают идти лишь для немногих стран-исключений, вроде Израиля, интересы которого для американских политиков по известным причинам превыше всего. Работа агентства USAID, – главного американского института по откормке печеньем мальчишей-плохишей за рубежом – встала (ссылка).

Заморозили как гуманитарные гранты, так и военную помощь американским сателлитам. И даже деньги на информационную войну с Китаем и Россией тоже, кажется, прекратили выделять. Наши иноагенты и прочие представители пятой колонны в шоке, равно как и редакции антироссийских СМИ. В твиттере стоит жалобный стон: многие жалуются, что остановка американских грантов может нанести независимой журналистике непоправимый ущерб.



Как показывает опыт подобных ревизий, через 3 месяца финансирование восстановят далеко не всем. Многие проекты снимут с довольствия — или как бесполезные, или как враждебные Трампу. При этом если 3 месяца грантоеды уж как-нибудь протянут, в этом плане они народ выносливый, то перерыва в 4 года многие структуры не переживут.

Трамп заморозил также и выдачу федеральных грантов штатам США. Ранее на эту статью уходили целых 18% федерального бюджета США — многие либеральные штаты и крупные города вроде Нью-Йорка серьёзно зависели от этой помощи.

Американские СМИ пишут, что наступил «День хаоса» (ссылка). Для нас же тут важно, что наши информационные недруги, которых финансировали на уровне отдельных штатов США, тоже могут остаться без денег.

2. Британцы поддерживают политику Дональда Трампа и хотят, чтобы «твёрдая рука» начала «наводить порядок» и в Великобритании. 58% британцев выступают за объявление режима чрезвычайной ситуации в проливе Ла-Манш, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, по образцу режима ЧС, который недавно был объявлен Трампом на границе США с Мексикой. Также британцы поддерживают депортацию мигрантов, отказ от разорительной зелёной повестки, признание только двух полов, отмену «культуры отмены» и создание комиссии по образцу трамповской DOGE для чистки чиновников и сокращения госрасходов (ссылка). Кажется, ещё немного, и британские подданные проголосуют за присоединение к США раньше, чем это сделают Канада и Гренландия.



Для правящей ныне в Британии Лейбористской партии это плохие новости. Рейтинг у лейбористов совсем низкий, а мигранты являются их опорным электоратом. Трамповская администрация и лично Илон Маск энергично кошмарят нынешние левые власти Великобритании, пытаясь заменить их на более правые и лояльные США. Теперь вот опросы показывают, что и большинство британского населения поддерживает такой политический поворот.

3. Салют Беллами, который некоторые в исполнении Илона Маска приняли за зигу, становится всё популярнее на Западе. Вслед за Маском отсалютовал флагу известный проповедник, пастор Кэлвин Робинсон (ссылка).



А ведь ещё недавно мы смеялись над нашими страдающими соседями, когда они писали в твиттере, что скоро на их страну будет ориентироваться весь свободный мир…