Мнение: Диалог с опальным кандидатом в депутаты

В Подмосковье – горячая предвыборная пора. Общаюсь тут со всякими депутатами, в основном из “оппозиции” (а “оппозиция” нынче – это вообще все, кто прямо не “благословлен” на должность руководством района или области). Поразило одно замечание…

Итак, мой собеседник – депутат из предпринимателей, районного уровня (но в Подмосковье, особенно ближнем, такие районы, что стоят иной области!) Он пересказывает свой разговор с Первым замом Главы района – тот объясняет, почему “район” не допустит даже регистрации нашего депутата в качестве кандидата на новый срок.

– Ну смотри, – говорит замГлавы района, – у тебя же есть предприятие, да?

– Да, – соглашается депутат.

– Тебе бы не понравилось, если бы я пришел на твое предприятие, стал бы там командовать, а тебя бы выгнал?

– Это что, угроза? – спрашивает депутат.

– Да брось, – морщится замГлавы. – Я для примера. Просто пойми: у тебя – предприятие, а у нас – район. Мы с него кормимся, понимаешь? Как ты со своего. Как же мы можем допустить, чтоб ты пришел и стал нас выгонять?! Конечно, мы этого не допустим.

В итоге у депутата, шедшего на второй срок, Теризбирком просто не принял документы на регистрацию. Типа “много ошибок”. Он сейчас “ищет правды” в областном избиркоме.

Но диалог, по-моему, очень характерный. Вообще для всей нынешней власти. Как же, в самом деле: это ж “их” “предприятие” – район там, город или область. Они искренне обижаются и не понимают: почему из-за каких-то “выборов” какие-то охламоны с улицы вдруг могут прийти и всё “их” отобрать?!

Это очень несправедливо, не так ли? (2007)

Такая вот попалась старая запись, которой уже… эх, 17 лет стукнуло! Сейчас, конечно, ничего подобного уже не бывает, Россия деградировала за эти 17 лет стремительно. Люди так и соглашаются – а что, мол? Конечно, это же ИХ район. Им там всё принадлежит. Как же можно – так вот “влезать” с улицы? Это ж не по закону! И самой мысли, что ничего “своего” у них там нет, даже в голову не приходит. Всё схвачено, за всё заплачено… Вот так.