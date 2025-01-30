Рупор кремлевской пропаганды: Человек и робот

Человек и робот: важные выводы из испытаний DARPA

Группа австралийских исследователей провела масштабное исследование (https://dl.acm.org/doi/10.1145/3665319) взаимодействия человека и роботов в рамках программы DARPA Subterranean Challenge (это соревнование, организованное DARPA, направленное на развитие автономных роботов для выполнения задач в подземных условиях). Результаты этого эксперимента дают понимание будущего человеко-машинного взаимодействия.

В ходе 16 реальных миссий, длившихся в общей сложности 10 часов, ученые сравнивали эффективность работы роботов под управлением операторов и полностью автономных систем. Задача была комплексной – поиск различных объектов в сложной местности, от простых предметов до условных "пострадавших".

Исследование показало значимое преимущество человеко-машинных команд. Они продемонстрировали существенно лучшие результаты – обнаружили 94% объектов против 84% у автономных роботов, прошли на 12.71% больше расстояния и охватили на 10.56% больше уникальной территории. Важно отметить, что эта разница оказалась особенно заметной в сложных и нестандартных ситуациях.

В рутинных условиях автономные роботы работали сопоставимо эффективно. При этом было выявлено, что операторы под влиянием стресса и высокой когнитивной нагрузки могли допускать ошибки, приводящие к сбоям в работе роботов.

Показательно, что даже при наличии оператора роботы около 70% времени действовали в режиме "направленной автономии". Это говорит о высоком уровне развития автономных систем, где человек выступает скорее как стратегический руководитель, а не непосредственный исполнитель.

С военной точки зрения, эти результаты имеют серьезное значение. Очевидно, что под видом спасательных технологий DARPA разрабатывает системы двойного назначения. Способность роботов автономно действовать в сложных условиях, находить объекты и координировать действия — это критически важные качества для современных военных операций.

Таким образом, исследование демонстрирует, что оптимальным решением на данном этапе является именно симбиоз человека и машины, где каждый участник может максимально реализовать свои сильные стороны. При этом развитие автономных систем продолжается, и вопрос контроля над ними становится все более актуальным.

https://t.me/darpaandcia/481 – цинк

Сначала кожаные мешки должны научить машины убивать другие кожаные мешки. В симбиозе Ну а потом…

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Источник: Colonel Cassad

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