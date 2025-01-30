В Египте археологи обнаружили самую древнюю обсерваторию

Ученые из Министерства туризма и древностей Египта обнаружили в египетской деревне Кафр-эль-Шейх остатки уникального сооружения, которое было когда-то центром изучения звездного неба. Этот древний храм, известный как Храм фараонов в городе Буто, представлял собой крупнейшую астрономическую обсерваторию Египта 6 века до нашей эры.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Более 2500 лет назад здесь египетские астрономы усердно следили за движением Солнца и звезд, используя свои наблюдения для решения жизненно важных задач. Эти древние исследователи создали сложные инструменты для измерения времени и разработали календари, которые до сих пор влияют на нашу жизнь. Именно в Древнем Египте родились такие фундаментальные изобретения, как 365-дневный календарь и 24-часовой рабочий день.

Обсерватория, которая занимала площадь в 850 квадратных метров, имела L-образную форму и была построена из сырцового кирпича. Внутри археологи обнаружили уникальные артефакты, в числе которых наклонные теневые часы, разработанные для отслеживания времени в течение дня. Эти солнечные часы, несмотря на свой возраст, сохранились до наших дней, демонстрируя мастерство древних египтян.

Фото из открытых источников / Фрагменты обсерватории в Буто (Египет) / Министерство туризма и древностей

В центре комплекса располагался большой каменный блок, окруженный двумя круглыми каменными дисками, которые использовались для точного отслеживания движения Солнца. В отдельных комнатах хранились инструменты астрономов, а сам храм украшали фрески, изображающие сцены восхода и захода солнца.

Одной из самых удивительных находок стала ритуальная лодка, изображенная на стенах одного из залов храма. Лодка, украшенная символами Гора и Уджат — знаками, связывающими Вселенную с богами Древнего Египта, — служила напоминанием о тесной связи религии и астрономии в жизни египтян.

Среди найденных артефактов также оказались бронзовые статуи Осириса и Немес, терракотовая статуя бога Беса и гранитная статуя Осириса, относящаяся к 26-й династии.

Астрономия играла важнейшую роль в жизни египетского общества. Именно благодаря своему календарю, основанному на наблюдениях за звездами, египтяне могли определять даты важных религиозных и политических ритуалов, отслеживать разливы Нила и организовывать сельскохозяйственные работы.

Сегодня мы воспринимаем наш календарь как нечто само собой разумеющееся. Но, взглянув в прошлое, мы можем осознать, что эта система, столь важная для нас, родилась благодаря труду и изобретательности древних египетских астрономов.