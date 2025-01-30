Мнение: Москва в топ-5 по экономике в мире, визовые мигранты из Индии и схема метро на китайском языке

1. Москва — пятый город мира, если считать по размеру экономики. Мегаполисы считают с агломерациями, то есть конкретно Москву — с её ближайшими окрестностями. Полагаю, это правильно, так как условное Мытищи с экономической точки зрения — безусловная часть Москвы, там даже уже собираются строить метро.

Рейтинг городов, к сожалению, не новый, от 2020 года. Тогда валовый городской продукт Москвы был примерно на одном уровне с Парижем и Лос-Анджелесом, между ними. Существенно богаче Москвы в рейтинге мировых городов были только Сеул, Токио и Нью-Йорк (ссылка, график):



В Калифорнии сейчас всё буквально горит, в Париже тоже хвастаться особо нечем. Не исключено, что после пересчёта рейтинга Москва поднимется ещё на строчку выше.

С другой стороны, на пятки нам наступают китайские мегагорода Пекин и Шанхай… В любом случае, пора уже пересчитывать. ПОдозреваю, что в рейтинге 2025 года города Запада окажутся внизу.

2. Вместо трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию горят желанием ехать трудовые мигранты из Индии. Проводники этой идеи полагают, что контролировать их перемещение через границу и режим пребывания в России будет проще (ссылка):



В российском строительном секторе серьезно растет спрос на индийских мигрантов, которые представляют собой дешевую рабочую силу. Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Его процитировало ТАСС.

Он заявил, что индийские рабочие проявили колоссальный интерес к российскому рынку труда, тем более что они относятся к категории визовых мигрантов, которые с точки зрения безопасности страны выглядят предпочтительнее тех, кто трудится по патенту. В настоящее время предложение рабочих из Индии серьезно превзошло спрос, а в будущем количество объектов с индийскими строителями будет расти.

По его словам, таких рабочих охотно трудоустраивают вахтовики. Кроме того, они востребованы на тех направлениях, где не требуется высокая квалификация. Например, в сегменте доставки.

Лично я вообще против массовой трудовой миграции. Высокооплачиваемые ценные специалисты — программисты, врачи, физики-ядерщики — да, окей, пусть приезжают. Курьеры и разнорабочие — лучше нет, слишком много от них всяких побочек. Однако единственный способ реально решить проблему мигрантов — это поднять рождаемость в России, чтобы у нас был профицит рабочих рук. И обратите внимание на странное обстоятельство: огромная доля блогеров, выступающих категорически против трудовой миграции, одновременно с этим продвигает тезис «в современной России рожать детей категорически нельзя».

3. В метро Москвы появилась схема метро на китайском языке (ссылка):

Цифровую схему Московского метрополитена перевели на китайский язык. Она появится на интерактивных экранах в вагонах современных поездов в ближайшее время, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«На интерактивных экранах в поездах, которые оборудованы такими экранами, в ближайшее время можно будет увидеть отдельный раздел, переключиться на китайский язык и построить свой маршрут именно для наших гостей, туристов из КНР или теми, кто изучает китайский язык или владеет им», — рассказал замглавы города.

Под это дело снова начали появляться посты в духе «Россия продана, китайцы выпили всю воду из Байкала». Вместе с тем, если вы запустите на компьютере обычный Эксель, вы обнаружите, что в нём можно выбрать любой язык интерфейса, от русского до иврита. Наличие в списке иврита не означает, что Микрософт продали евреям. И более того — я что-то не припомню в Живом Журнале волны возмущения на тему «почему у меня в Экселе есть иврит».

Ровно так будет и с картой в метро. Если вы подойдёте к карте в вагоне, вы увидите названия станций на русском языке. И если только пассажиру не придёт в голову нажать на кнопку выбора языка, чтобы переключиться на китайский, то один иероглиф его не напугает.