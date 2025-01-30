Рупор кремлевской пропаганды: Крушение мира
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Социальная сатира от режиссера "Платформы". Богатство – убивает.
Явно, как и в "Платформе", через абсурдный и гротескный сюжет пройдутся по капитализму и неравенству капиталистического общества.
PS. Продолжение "Плафтормы" – туфта.
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Источник: Colonel Cassad
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