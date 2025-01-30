Пациенты, знающие, что принимают плацебо, ощущали улучшение психического состояния

Мы все наслышаны о чудодейственном плацебо — «поддельном» лечении, которое якобы помогает только тогда, когда пациент не знает, что препарат не содержит активных веществ. Однако новое исследование бросает вызов этому утверждению. Исследователи из Мичиганского государственного университета (MSU) выяснили, что даже когда люди осознанно принимают плацебо, их уровень стресса, тревоги и депрессии может значительно снизиться. Результаты исследования опубликованы в Applied Psychology: Health and Well-Being.

Фото из открытых источников

«Воздействие длительного стресса ухудшает способность человека управлять своими эмоциями, что может привести к серьезным психическим проблемам», — Объясняет один из авторов исследования, профессор психологии MSU Джейсон Мозер. «Нам приятно видеть, что даже вмешательство, не требующее активного лекарства, может принести значительные психологические улучшения».

В эксперименте приняли участие жители Мичигана в возрасте от 18 до 30 лет, страдающие от длительного стресса, вызванного пандемией COVID-19. Ученые разделили их на две группы: одна группа получала плацебо — сине-белые капсулы, не содержащие активных веществ, — и принимала их дважды в день на протяжении двух недель, одновременно обучаясь онлайн об эффектах плацебо. Другая группа ничего не принимала и не проходила обучения.

Результаты не заставили себя ждать: уже через две недели участники группы, принимающей плацебо, отметили значительное снижение стресса и тревожности. Интересно, что эффект был настолько мощным, что его можно сравнить с результатами трёхмесячной программы когнитивно-поведенческой терапии.

Одним из самых интригующих аспектов этого исследования является роль ожиданий. Участники не верили, что плацебо полностью излечит их, но все равно ощущали облегчение. «Ожидания важны, но они не объясняют всего», — подчеркивают исследователи. Мозер и его коллеги полагают, что сила плацебо кроется глубже, возможно, в уникальных биохимических процессах мозга.

Это открытие поможет выработать новые подходы в лечении психических расстройств. Плацебо без обмана может стать эффективным и доступным способом помочь людям, не прибегая к сильнодействующим лекарствам.

Хотя исследование имеет свои ограничения, его результаты подтверждают, что сила разума невероятно велика. Иногда нам не всегда нужно лекарство для того, чтобы стать лучше. Иногда всё, что требуется — это уверенность в том, что улучшение вполне возможно.