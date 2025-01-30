Рупор кремлевской пропаганды: Россия наращивает производство дронов

Россия наращивает производство дронов

С сентября 2024 года противник отмечает устойчивое наращивание количества применяемых ВС РФ дронов для ударов вглубь территории Украины. Основную массу составляют дроны «Герань» и «Гербера», а их ежесуточное количество зачастую уверенно превышает 100 и более штук за сутки боевого применения.

И хотя определённый процент дронов противнику удаётся сбивать, многие из них каждый день достигают своей цели, нанося постоянный ущерб военно-промышленной и энергетической инфраструктуре противника.

Связано это с тем, что в 2024 году российский ВПК существенно нарастил (https://russian.rt.com/russia/article/1414794-bpla-svo-armiya-itogi-2024) объёмы производства дронов (противник увязывает это с увеличением выпуска БПЛА на территории особой экономической зоны «Алабуга», которую он уже несколько раз пытался атаковать собственными дронами-камикадзе, чтобы уничтожить сборочные цеха), что позволило сделать применение дронов по-настоящему массированным и системным.

При этом, помимо роста количества применяемых Россией дальнобойных дронов-камикадзе, модернизируются и сами беспилотники. Увеличивается боевая нагрузка, улучшается двигатель, а также общая аэродинамика изделий. Применяемые в 2024 году «Герани» существенно лучше, чем те же «Герани», применявшиеся в начале СВО.

Также совершенствуется и тактика их применения, связанная с маневрированием в воздушном пространстве Украины с целью запутать ПВО противника и прорвать оборону объектов на тех или иных участках. Это позволяет поражать в том числе и важные объекты в крупных городах, вокруг которых созданы мощные узлы ПВО с опорой на западные вооружения.

Массированное применение модернизированных «Гераней» и точечные ракетные удары позволили России наращивать запасы крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, приберегая их для других задач, выполнение которых требует применения большого числа ракет. Западные разведслужбы утверждают, что вместе с ростом производства дронов в РФ устойчиво растёт производство ракет всех типов, их запасы существенно возросли и продолжают возрастать.

Накопленные запасы, безусловно, пригодятся России в случае, если ожидаемые переговоры с США по Украине не состоятся или завершатся неудачей. Особенно и ракеты, и дроны пригодятся на случай обострения, если возникнет необходимость нарастить интенсивность ударов по Украине, комбинируя ежедневные налёты «Гераней» с массированными ракетными залпами по 100—200 ракет за раз.

С учётом того что вероятность прямого столкновения (https://russian.rt.com/world/news/1424414-evrokomissar-kubilyus-prizval) с НАТО давно перестала быть нулевой, иметь под рукой и дроны, и ракеты, да ещё и в товарных количествах, — важный шаг к укреплению обороноспособности нашей страны. Через определённое время (а может, и уже) наличие десятков тысяч БПЛА-камикадзе в связке с пятью — семью сотнями крылатых ракет будет веским доводом в адрес противника, что лучше на Россию не нападать.

(с) Специально для RT

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PS. Ядерное оружие это конечно не заменит, но чем больше ударных средств накоплено, тем лучше, особенно на фоне заявлений про подготовку к войне с РФ со стороны стран НАТО.

PS2. Стоит также отметить, что давеча Путин потребовал кратно увеличить инвестиции в дроностроение. Так что дронов станет еще больше.

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Источник: Colonel Cassad

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