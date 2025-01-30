Японская миссия SLIM завершена: спускаемый аппарат больше не вышел на связь

После восьми месяцев исследований на Луне японская миссия SLIM официально завершена. Японское космическое агентство (JAXA) объявило об этом 26 августа в пресс-релизе. Последнее сообщение от спускаемого аппарата было получено в конце апреля, и с тех пор попытки восстановить связь не увенчались успехом.

Фото из открытых источников

SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) вошел в историю как пятый космический аппарат, успешно осуществивший мягкую посадку на Луну. Его приземление, состоявшееся 20 января 2024 года, продемонстрировало возможность сверхточного приземления на небесное тело. Эллипс посадки SLIM составил всего 100 метров от точно обозначенной области — невероятное достижение по сравнению с более крупными эллипсами предыдущих миссий, таких как «Аполлон-11», который имел эллипс около 20 на 5 километров.

Однако не все прошло гладко: спускаемый аппарат приземлился под углом, что ограничило доступ солнечного света и привело к необходимости использовать батареи вместо солнечных панелей. Эти неожиданные трудности не помешали SLIM достигать научные цели. Спектральные наблюдения, выполненные Многополосной камерой (MBC), значительно расширили понимание состава лунной поверхности.

«Точность приземления была оценена с погрешностью определения местоположения примерно в 10 метрах от целевой точки, что подтверждает первую в мире успешную точечную посадку», – заявило JAXA.

Еще одно важное достижение миссии — способность аппарата пережить три лунные ночи, что само по себе стало большим сюрпризом для ученых.

Во время миссии также была протестирована лазерная ретрорефлекторная решетка NASA. Эта технология может сыграть ключевую роль в будущих миссиях, позволяя точно определять местоположение объектов на Луне.

«Мы выражаем глубокую благодарность всем, кто принимал участие в разработке и эксплуатации SLIM, и всем тем, кто поддерживал эту миссию», – отметили в JAXA.

Полный отчет о научных результатах миссии, включая данные с миниатюрных луноходов-роботов, будет опубликован в ближайшем будущем.