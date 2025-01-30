Трамп сообщил, что нет выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что при столкновении самолета и вертолета возле аэропорта имени Рейгана нет выживших.

“К сожалению, выживших нет”, – заявил президент.

Столкновение самолета авиакомпании American Airlines и военного вертолета произошло в полумиле от посадочной полосы. Последовал взрыв. Затем самолет упал в реку и разломился на две части. СМИ передают, что в реке Потомак в Вашингтоне найдены десятки тел погибших в результате авиакатастрофы.

Самолет следовал рейсом 5342 из города Уичито (штат Канзас), на его борту находились не менее 64 человек (60 пассажиров и 4 члена экипажа).

В официальном заявлении Пентагона сказано, что вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk следовал из форта Бивер, штат Вирджиния (около 40 км от Вашингтона).

Диспетчерская служба аэропорта имени Рейгана заявляет, что предупреждала экипаж вертолета об опасном сближении с приземляющимся самолетом. Но реакции не было.

Сведения о находившихся на борту самолета

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ Евгения Шишкова (52) и Вадим Наумов (55) находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета, передает ТАСС. Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года. Вместе с ними был их сын Максим.

На борту упавшего в Вашингтоне самолета находилась известная в прошлом советская фигуристка Инна Волянская, занимавшая пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии. Она, как и ее коллеги, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

Также в самолете летела фигуристка Алиса Ефимова, ранее выступавшая за Россию.

В общей сложности, на борту самолета находились не менее 14 спортсменов-фигуристов и их тренеры. Они участвовали в чемпионате США.