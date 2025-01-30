 

Редакция «Пионерской правды» приостановила работу после прекращения финансирования из США

30.01.2025, 19:33, Разное
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Главный редактор «Пионерская правда» Михаил Баранников в эфире телеканала НТВ объявил о приостановке выпуска газеты – издание почти с вековой историей больше не будет выходить из-за прекращения финансирования Госдепом США.

– Наша любимая «Пионерка» пережила Сталина, Брежневский застой, Перестройку, лихие девяностые, всё выдержала газета, но Трамп сумел её доконать. Без грантовой поддержки Вашингтона мы не сможем возобновить работу, – сказал Баранников.

По данным «Ведомостей», начиная с 1985 года США ежегодно выделили «Пионерской правды» $25-30 миллионов, а проработавшие в газете более 5 лет сотрудники получали пожизненную пенсию от Госдепа.

В Союзе журналистов России предложили главреду «Пионерской правды» помочь с поиском новых спонсоров и провести телемарафон для сбора средств на возобновление издания. Однако главред главной детской газеты отверг эту инициативу без объяснения причин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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