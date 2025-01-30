DeepSeek побил рекорд по числу трудоустроенных работников

Компания-оператор передового ИИ-клиента DeepSeek AI трудоустроила 1,1 млн граждан Китайской Народной Республики.

Эта цифра уже побила рекорд трудоустройства в таких крупных госкорпорациях как CNPC и АО «Государственное управление лагерей».

Согласно открытым данным государственного комитета статистики КНР, компания продолжает набирать сотрудников. Среди самых популярных вакансий – копирайтеры, наборщики, машинисты печатных машинок, эвристы и энциклопедисты со знанием иностранных языков. Зарплата в юанях не указана, но уточняется, что поступление на работу позволит работникам получить до 20 очков социального кредита.

На сайте самой DeepSeek указано, что корпорация поддерживает все требования в области этики, комплаенса и ESG. Так, порядка полумиллиона сотрудников работают из комфортабельных комнат в оздоровительных санаториях, любезно предоставленных государством. Это не только позволяет работникам меньше уставать, но и приносит дополнительный доход Синьцзян-Уйгурскому автономному району – провинции, которая считается экономически отстающей, удалённой и малонаселённой (менее 30 млн жителей).

—