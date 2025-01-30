Экс-советник Белого Дома утверждает, что в 1960-х годах ЦРУ раскрыло ему тайны инопланетных технологий

Один из бывших высокопоставленных советников Белого Дома Харальд Мальмгрен сделал странное заявление. Мальмгрен, служивший старшим советником нескольких президентов США — от Джона Ф. Кеннеди до Джеральда Форда, утверждает, что в 1960-х годах высокопоставленный чиновник ЦРУ рассказал ему о технологиях инопланетного происхождения.

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Эти откровения появились на платформе X (ранее известной как Twitter), где он коснулся темы сверхсекретных допусков и секретных знаний, полученных им более шестидесяти лет назад. Он вспоминает, как ЦРУшник Ричард Бисселл, ответственный за секретные объекты, в числе которых Зона 51, лично проинформировал его о существовании «технологий потустороннего мира». В то время Мальмгрен руководил проектами Министерства обороны по ядерному оружию и противоракетной обороне.

Интересно, что его слова подтверждают ранее сделанные им комментарии о встрече с Лоуренсом Престоном Гизом, дедом основателя Amazon Джеффа Безоса, в 1963 году. Мальмгрен утверждает, что Гиз тогда работал над обратным инжинирингом НЛО, захваченных Министерством обороны.

«Мне напомнили, что я встречался с дедушкой Джеффа Безоса в Лос-Аламосе, когда руководил проектированием первой системы противоракетной обороны. Он рассказывал о своей работе по восстановлению технологий из захваченных объектов UAP!» — информирует Мальмгрен.

Несмотря на невероятность заявлений, Мальмгрен отмечает, что не ищет публичного признания или подтверждения своих слов. По его словам, правда всплывет сама по себе в ближайшие месяцы, когда другие участники этих событий раскроют свои карты.