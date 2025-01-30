ТАСС – чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов были на борту упавшего в США самолета

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ Евгения Шишкова (52) и Вадим Наумов (55) находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета, передает ТАСС.

Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года.

Они выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. На зимней Олимпиаде 1992 они заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 – четвёртое.

Телеканал CNN отмечает: до сих пор нет ни одного сообщения о спасении кого-либо из выживших после авиакатастрофы над Вашингтоном. Погибнуть могли около 70 человек.