Рупор кремлевской пропаганды: Новые “Калашниковы”





Новые "Калашниковы"

«Калашников» впервые представит (https://t.me/kalashnikovnews/3206) новейшие автоматы АК-12 укороченный и АК-12 малогабаритный на IDEX 2025

Концерн «Калашников» впервые экспонирует новейшие 5,45-мм автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и 5,45-мм автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

АК-12К и АК-12СК разработаны под патрон 5,45х39 мм и предназначены для уничтожения живой силы противника. Имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.

При стрельбе из них используются, в частности, 5,45-мм патроны с обыкновенной пулей 7Н6, 5,45-мм патроны с пулей повышенной пробиваемости 7Н10, а также 5,45-мм патроны с трассирующими пулями 7Т3 и 7Т3М. Вместимость магазинов АК-12К и АК-12СК – 30 патронов. В комплектацию автоматов входит прибор малошумной стрельбы (ПМС) массой не более 0,8 кг.

Тактико-технические характеристики автомата Калашникова АК-12К

∙ Калибр, мм – 5,45

∙ Масса без магазина, ремня и принадлежности, кг, не более – 3,4

∙ Длина автомата без ПМС, мм, не более:

– в боевом положении – 810

– в походном положении – 570

∙ Длина ствола, мм – 290±20

Тактико-технические характеристики автомата Калашникова АК-12СК

∙ Калибр, мм – 5,45

∙ Масса без магазина, ремня и принадлежности, кг, не более – 3,2

∙ Длина автомата без ПМС, мм, не более:

– в боевом положении – 750

– в походном положении – 500

∙ Длина ствола, мм – 228±20

https://t.me/boris_rozhin/152784 – цинк

СВО сподвигает "Калашников" ускорять обновление своего модельного ряда.

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Источник: Colonel Cassad

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