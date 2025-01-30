Рупор кремлевской пропаганды: Новые “Калашниковы”
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Новые "Калашниковы"
«Калашников» впервые представит (https://t.me/kalashnikovnews/3206) новейшие автоматы АК-12 укороченный и АК-12 малогабаритный на IDEX 2025
Концерн «Калашников» впервые экспонирует новейшие 5,45-мм автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и 5,45-мм автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
АК-12К и АК-12СК разработаны под патрон 5,45х39 мм и предназначены для уничтожения живой силы противника. Имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.
При стрельбе из них используются, в частности, 5,45-мм патроны с обыкновенной пулей 7Н6, 5,45-мм патроны с пулей повышенной пробиваемости 7Н10, а также 5,45-мм патроны с трассирующими пулями 7Т3 и 7Т3М. Вместимость магазинов АК-12К и АК-12СК – 30 патронов. В комплектацию автоматов входит прибор малошумной стрельбы (ПМС) массой не более 0,8 кг.
Тактико-технические характеристики автомата Калашникова АК-12К
∙ Калибр, мм – 5,45
∙ Масса без магазина, ремня и принадлежности, кг, не более – 3,4
∙ Длина автомата без ПМС, мм, не более:
– в боевом положении – 810
– в походном положении – 570
∙ Длина ствола, мм – 290±20
Тактико-технические характеристики автомата Калашникова АК-12СК
∙ Калибр, мм – 5,45
∙ Масса без магазина, ремня и принадлежности, кг, не более – 3,2
∙ Длина автомата без ПМС, мм, не более:
– в боевом положении – 750
– в походном положении – 500
∙ Длина ствола, мм – 228±20
https://t.me/boris_rozhin/152784 – цинк
СВО сподвигает "Калашников" ускорять обновление своего модельного ряда.
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Источник: Colonel Cassad
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