Полюбившиеся пользователям смарт-часы Pebble возвращаются с новыми моделями

У канадского стартапа Pebble короткая, но достаточно яркая биография, благодаря своему единственному бренду — смарт-часам Pebble. Разработанные в 2013 году, они быстро завоевали популярность, опередив таких «часовых» гигантов, как Apple Watch и Google с ее WearOS.

Гаджет предлагал пользователям широкие возможности, интеграцию с другими сервисами, гибкий код для создания приложений и многое другое. Однако спустя четыре года произошло нечто необъяснимое: на пике популярности (было продано более 2 млн. смарт-часов) основатель компании Эрик Мигиковски продает свое детище Fitbit, а та в свою очередь — Google.

И вот последние новости: Google сообщила в своем блоге, что большая часть исходного операционного кода PebbleOS стала доступна для всех. Продолжением новости стало сообщение самого Эрика Мигиковски:

«Небольшая команда и я погружаемся обратно в мир оборудования, чтобы вернуть Pebble».

Хранилище данных на GitHub содержит всю PebbleOS, которая обеспечивает все стандартные функции смарт-часов — уведомления, управление мультимедиа, отслеживание активности и поддержку пользовательских приложений и циферблатов. Разработчики надеются, что сообщество и волонтеры проекта Pebble продолжат поддержку полюбившегося гаджета.

Источник — Eric Migicovsky