NBC News – найдены тела более 30 погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне

Телеканал NBC News передает, что в реке Потомак в Вашингтоне найдены тела более 30 погибших в результате авиакатастрофы.

Нет ни одного сообщения о спасении кого-либо из выживших после этой авиакатастрофы.

По всей видимости, погибли 67 человек.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне около аэропорта имени Рейгана столкнулись в воздухе гражданский самолет и военный вертолет. Самолет упал в реку.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщало, что речь идет о пассажирском самолете Bombardier CRJ700, который может принять до 70 пассажиров, и вертолете Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Судя по имеющимся данным, разбился самолет, следовавший рейсом 5342 авиакомпании American Airlines, который вылетел из города Уичито (штат Канзас).

По данным American Airlines, на борту разбившегося самолета были не менее 64 человек (60 пассажиров и 4 члена экипажа).

По сообщениям военных, на борту вертолета, столкнувшегося с самолетом, были трое военнослужащих. Агентство Reuters передает, что на борту вертолета не было высокопоставленных представителей минобороны США. По сведениям источников телеканала CNN в Пентагоне, вертолет принадлежал Сухопутным войскам США.

В официальном заявлении Пентагона сказано, что вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk следовал из форта Бивер, штат Вирджиния (около 40 км от Вашингтона).

Расследованием инцидента занимаются FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте. Подключены Пентагон и ФБР.

Сведения о находившихся на борту самолета

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ Евгения Шишкова (52) и Вадим Наумов (55) находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета, передает ТАСС. Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года.

На борту упавшего в Вашингтоне самолета находилась известная в прошлом советская фигуристка Инна Волянская, занимавшая пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии. Она, как и ее коллеги, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.