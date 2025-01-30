«АВТОВАЗ» позвал независимых журналистов работать на новой сборочной площадке в Кутаиси

«АВТОВАЗ» объявил о наборе сотрудников на свою новую зарубежную сборочную площадку – она открывается в грузинском городе Кутаиси на мощностях бывшего завода грузовиков.

Завод отдельно пригласил независимых журналистов, которые остались без грантов.

Предприятие предлагает прогрессивной молодёжи освоить «по-настоящему мужские профессии» и «с головой окунуться в мир, который пахнет маслом и бензином, а не соевым молоком и вейпами». В суровой кадровой борьбе соискателям предстоит доказать, что они достойны конкурентоспособной зарплаты в 600 лари и бонуса в виде комнаты в общежитии.

– Сколько раз ты слышал фразу «На завод!» и видел укоризненные взгляды окружающих? Твоё время пришло: приходи к нам на завод и докажи, что умеешь не только стучать по кнопкам, – призывает автопроизводитель. – Ребята и девчонки из либеральной прессы! Это ваш последний шанс стать настоящими мужиками, не упустите его.

Соискателей предупредили о том, что тест на наркотики придётся пройти обязательно, но зато те, кого примут на работу, смогут рассчитывать на достойные условия труда – первые полгода сборщиков не будут штрафовать, а кроме того, прямо на предприятии оборудуют душевые и уборные «для всех возможных гендеров (двух)» и столовую с «традиционной едой». Наконец, для сотрудников предусмотрены обучающий курс «Состыковать нестыкуемое» и лингвистические уроки «Русский производственный».

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