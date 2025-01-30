Миллионы лет назад объект за пределами Солнечной системы резко охладил Землю, предположили ученые

Группа физиков провела исследование, в результате которого было выдвинуто предположение: миллионы лет назад некое «межзвездное облако» могло оказать на нашу планету влияние, способное изменить её климат. Солнечная система могла пройти через область космоса, столь плотную, что это могло значительно охладить Землю.

Фото из открытых источников

Луна вращается вокруг Земли, Земля — вокруг Солнца, а Солнце — вокруг центра Млечного Пути, при этом совершая колебания относительно галактической плоскости. Хотя эти движения кажутся нам далекими и абстрактными, новое исследование доказывает, что они могут оказывать более непосредственное влияние на нашу планету, чем мы могли себе представить.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, Солнечная система, возможно, прошла через межзвездное облако, настолько плотное, что это могло повлиять на поток солнечного ветра — постоянного потока заряженных частиц, исходящих от нашего Солнца. Солнечный ветер формирует гигантский пузырь вокруг Солнечной системы (гелиосферу), который защищает планеты от межзвездной среды. Однако столкновение с плотным облаком могло привести к сжатию этого защитного слоя, что потенциально изменило климат Земли.

Исследователи предполагают, что миллионы лет назад Солнечная система проходила через область космоса, заполненную холодными и компактными облаками газа. Этот процесс мог привести к сжатию гелиосферы, и как следствие — изменению атмосферы Земли. В результате химический состав атмосферы мог измениться, что привело к охлаждению климата на планете.

Более того, исследователи нашли геологические свидетельства, подтверждающие эту гипотезу. В кернах льда, океанических отложениях и лунных образцах обнаружены изотопы железа-60 и плутония-244, которые могли попасть на Землю через межзвездное облако. Эти изотопы обычно связывают со взрывами сверхновых, однако команда исследователей утверждает, что их происхождение могло быть связано именно с пересечением нашей Солнечной системы через плотное межзвездное облако.

«Это исследование впервые количественно показывает, что столкновение Солнца с объектом за пределами Солнечной системы могло повлиять на климат Земли», — объясняет физик-космонавт из Бостонского университета Мерав Офер.

В будущем исследователи планируют использовать современные модели атмосферных процессов, чтобы детальнее изучить возможные климатические изменения в то время, а также их влияние на эволюцию жизни на Земле. Возможно, климатические катаклизмы, вызванные этими космическими событиями, сыграли ключевую роль в развитии Homo sapiens, заставив наш вид приспособиться к новым условиям.

Как бы там ни было, это исследование подчеркивает, насколько тесно связаны космос и климат нашей планеты, и заставляет задуматься о том, как даже далекие от нас космические явления могут оказать влияние на Землю.