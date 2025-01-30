Ученые исследуют 2880 галактик в поисках сигналов внеземных цивилизаций

В поисках ответа на вопрос «одни ли мы во Вселенной?», астрономы из Австралии провели масштабный поиск техносигнатур в тысячах галактик далеко за пределами Млечного Пути. Результаты этого исследования приняты к публикации в Astrophysical Journal и уже доступны на платформе arXiv.

Фото из открытых источников

В рамках нового исследования доктор Ченоа Трамбле из Института SETI и профессор Стивен Тингей из Университета Кертина провели одно из первых масштабных наблюдений за пределами нашей галактики в поисках искусственных сигналов, которые могли бы указывать на существование разумной жизни. С использованием Murchison Widefield Array (MWA) – радиоинтерферометра в Западной Австралии – исследователи исследовали 2880 галактик, чтобы обнаружить возможные техносигнатуры, которые могли бы свидетельствовать о наличии внеземных цивилизаций.

Под «техносигнатурами» исследователи понимают искусственные сигналы или излучения, которые могут быть созданы высокоразвитыми цивилизациями. Эти сигналы, по предположению, могут распространяться по всей галактике или даже межгалактическому пространству. Учитывая огромные расстояния между галактиками, предполагается, что для отправки таких сигналов потребуется огромное количество энергии – возможно, целые звезды могли бы использоваться в качестве источников энергии. Концепция подобных масштабов впервые была предложена советским астрофизиком Николаем Кардашевым в 1964 году. Он разработал шкалу (называемую шкалой Кардешева), которая оценивает уровень развития цивилизации по количеству энергии, которую она может использовать.

«Если бы цивилизация отправляла сигналы на такие расстояния, она должна была бы обладать технологиями, значительно превосходящими наши сегодняшние возможности», – пояснила доктор Трамбле в интервью IFLScience. «Однако это не мешает нам пытаться найти такие сигналы – ведь если не искать, то мы никогда не найдем».

Работа, проведенная Трамбле и Тингеем, была нацелена на поиск сигналов, распространяющихся на низких частотах, что могло бы свидетельствовать о высокоэнергетических процессах. Несмотря на тщательные наблюдения, ни одного искусственного сигнала обнаружено не было. Тем не менее, исследователи считают этот результат важным шагом в дальнейшем поиске разумной жизни.

«Мы бы уже знали об этом, если бы обнаружили нечто искусственное», – заметила Трамбле. «Но важно понимать, что даже отсутствие сигналов – это важная информация, которая помогает сужать космический стог сена».

Интересно, что около половины из исследованных галактик (1317) имеют точно измеренные расстояния, что позволяет более точно интерпретировать результаты. Этот проект стал первым поиском жизни в других галактиках на низких частотах, и исследователи планируют продолжить работу в этом направлении.

«Это работа, требующая много времени и вычислительных ресурсов», – призналась Трамбле. «Но те данные, которые мы уже получили, показали нам, что продолжение этой работы может привести к неожиданным открытиям».

Ранее исследователи уже опубликовали несколько работ, посвященных поиску техносигнатур в нашей галактике, включая Млечный Путь, туманность Ориона и Вела. Однако новый проект стал первым внегалактическим исследованием такого рода.

Исследователи надеются, что их работа вдохновит других ученых на дальнейшие поиски и эксперименты в поисках ответов на один из самых древних вопросов человечества: «Одни ли мы во Вселенной?»