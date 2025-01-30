Мнение: Про бюрократию в частных фирмах, или о дефиците рабочих рук в России

Читатель Алексей рассказывает, как его заказчики — эффективные частники, что характерно — маются ерундой, отнимая время и у себя, и у него. Публикую письмо:

Вы часто пишете, что мы (под «мы» я понимаю и граждан России, и человечество в целом) зачастую тратим время в никуда, делая то, что совершенно не нужно. Из-за этого у нас не остается времени на то, что действительно важно и нужно.

Я с вами полностью согласен в этом вопросе и хотел бы поделиться своими личными наблюдениями. Я являюсь небольшим ИП (годовая прибыль около 3 миллионов рублей). Зарабатываю тем, что делаю инженерные расчёты (конкретно — расчёты надёжности техники) для российских компаний.

На прошлой неделе ко мне обратилась организация, с которой я уже работал в 2020 и в 2022 году.

Первое письмо от Заказчика: договор согласовали, пришлите, пожалуйста, счёт.

Первое письмо от меня: хорошо, вот ваш счёт.

Второе письмо от Заказчика: в счёте нужно вписать номер договора.

Второе письмо от меня: хорошо, вписал, хотя в прошлые разы это было не нужно. Вот скорректированный счёт.

Небольшое отступление: за мои 7 лет работы в качестве ИП действительно кто-то просит номер договора в счёте, кто-то, наоборот, просит ничего дополнительного в счёте не писать.

Третье письмо от Заказчика: нужно поставить печать на счёте, иначе бухгалтерия не пропустит.

Небольшое отступление: я не против печати на счёте, но считаю это лишней тратой времени, бумаги, тонера, электроэнергии и т. д. Тем более что в момент ответа на письмо я находился вдали от моего принтером и не хотел тратить время на поиск принтера в каком-нибудь торговом центре.

Третье письмо от меня: мы уже работали с вами в 2020 и 2022 годах, тогда бухгалтерия прекрасно оплачивала счета без печатей. Хочу напомнить, что по постановлению Арбитражного суда от 17.01.2018 N Ф05-18323/2017 по делу N А40-77740/17 заверение печатью счёта не обязательно, и ни один законодательный акт не содержит требования по печати на счёт на оплату.

Четвёртое письмо от Заказчика: хорошо, можно не печатать. Но основание (номер договора) необходимо написать после покупателя снизу. У нас новые требования от бухгалтерии.

Пятое письмо от меня: я не могу этого сделать при всем желании. Счёт формируется в автоматизированной системе моего банка; форма счёта не редактируемая. Могу предложить только вариант вписать это от руки либо принять счёт таким, какой есть.

Шестое письмо от Заказчика: отдали счёт в оплату.

Вся эта переписка длилась примерно час. При этом я общался не напрямую с бухгалтером предприятия, а с девушкой, с которой мы обсуждали технические вопросы. То есть она потратила как минимум час своего рабочего времени, чтобы передавать информацию между мной и бухгалтерией, в итоге вернувшись к тому, с чего мы начали час назад.

Олег, я понимаю, что на фоне всего остального, что происходит в нашей жизни, на всю эту ситуацию, вероятно, вообще не стоит обращать внимания, и можно сказать, что это обычный рабочий процесс, и не стоит даже о таком писать.

Но если немного масштабировать и представить, сколько таких пустых переписок происходит в день в нашей стране, сколько тысяч часов времени утекает безвозвратно, становится немного жутко.

Я часто слышу мнение, что нам нужны мигранты, потому что у нас не хватает людей, чтобы переделать всю работу. Полагаю, что при сохранении такого подхода, когда мы совершенно не ценим время своих коллег, сотрудников и контрагентов, людей нам будет не хватать всегда.

Выше я процитировал письмо читателя. Письмо меня встрепенуло, сдвинув целый пласт напитанных эмоциями воспоминаний. Я начал было отвечать, но через некоторое время осознал, что мой ответ становится слишком острым для публичного блога, так что я счёл разумным убрать его за платную стену, в Школу Капитализма (ссылка).

Но всё же начало моего ответа я продублирую и здесь — в качестве завязки для дискуссии, которой, по моему мнению, письмо заслуживает.

1. Неуважение к своему и чужому времени — наша большая беда. Читатель пишет, что годовая прибыль его ИП — 3 млн рублей. Так как бизнесмены обычно работают больше, чем наёмные сотрудники, а в обычном рабочем году около двух тысяч часов, мы можем очень грубо предположить, что час времени Алексея стоит 1000 рублей.

Так вот. Если предприниматель придёт в офис к своим деловым партнёрам, и у него из оставленного на вешалке пальто вытащат 1000 рублей, поднимется большой скандал. Посмотрят камеры, проведут расследование, виновного найдут и как минимум показательно уволят. Как говорил Серафим Саровский, блудника в монастыре терпи, а вора сразу выгоняй.

Однако если у него совершенно открыто украдут час времени, не произойдёт ровным счётом ничего. Это как бы и не считается воровством, притом до такой степени не считается, что за нелепые бюрократические требования даже не принято извиняться.

2. Счёт на оплату — документ опциональный, он нужен скорее для удобства. Закон не запрещает перечислять деньги вообще без счёта, просто по звонку контрагента с просьбой перечислить ему 100 тысяч рублей «как обычно». Все требования в духе «указывайте договор», «не указывайте договор», «ставьте печать» — это самодеятельность бухгалтерии заказчика, в которой кому-то захотелось, чтобы все документы выглядели именно так.

Обычно подобным страдают государственные структуры — из-за асимметрии боли. Чиновник испытывает лёгкое неудобство, когда документы оформлены немного не так, как ему хочется — допустим, ООО «Рога и копыта» не указывает дополнительно свой ОГРН, из-за чего чиновнику надо потратить 1 минуту, чтобы найти нужные сведения самостоятельно. Чиновнику проще не тратить эту минуту, а хлопнуть штемпель «Отказать» и перейти к следующему документу. Потом в ООО «Рога и копыта» будут долго выяснять, по какой конкретно причине их заявление отвергли, а потом подавать исправленное заявление повторно, а потом разбираться со слегка сорванными из-за этой проволочки сроками… но это чиновника интересует мало, так как это уже не его боль.

На эту тему есть старый анекдот.

Винни-Пух и Пятачок украли воздушный шарик у Иа-Иа, стоят под деревом. Медведь надувает шарик. Надул до огромных размеров, тут шарик не выдержал и лопнул. Винни-Пуху разорвало пасть, он стоит в шоке, кровища хлещет, вот-вот в обморок упадёт. Пятачок смотрит на него мельком и говорит с укоризной:

— Вот ты, Винни, смеёшься, а мне, между прочим, ушки заложило!

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