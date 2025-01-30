 

Рупор кремлевской пропаганды: Цукерберг откупился от Трампа

30.01.2025, 14:05, Разное
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Цукерберг откупился от Трампа

Компания Цукерберга согласилась выплатить Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов
Американская корпорация Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена, сообщила о решении выплатить президенту США Дональду Трампу $25 млн в рамках урегулирования иска, который он подал в 2021 году из-за блокировки его аккаунтов в Facebook и Instagram после беспорядков 6 января в Капитолии. Об этом сообщает The New York Times. Facebook и Instagram принадлежат Meta (признана ведущей экстремистскую деятельность и запрещена в РФ).

Как сообщает Independent со ссылкой на источники, господин Трамп подписал мировое соглашение с компанией в среду, 29 января. Газета The Wall Street Journal писала, что по условиям сделки $22 млн будут направлены в фонд президентской библиотеки, остальные средства пойдут на судебные издержки. О публичном признании вины корпорацией не сообщается.

The New York Times писала, что владелец компании Марк Цукерберг на протяжении последних полутора лет пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, чтобы оградить корпорацию от возможных ограничений со стороны новой администрации. Господин Цукерберг пожертвовал $1 млн в инаугурационный фонд Дональда Трампа, присутствовал на его инаугурации. В ноябре ездил в резиденцию в Мар-а-Лаго, чтобы встретиться с господином Трампом после выборов.

https://www.kommersant.ru/doc/7461873 – цинк

Власть сменилась. Когда Трампа банили в сети, они разумеется не предполагали, что он вернется в Белый Дом.
А теперь делают вид, что "вышла ошибка", ценой в 25 млн. долларов. При этом и "фактчекинг/цензура" – "были ошибкой".
Вот как вы заговорили…

Источник: Colonel Cassad

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