 

Манхэттен в пустыне: чем на самом деле станет саудовский проект Neom

30.01.2025, 13:40, Разное
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На минувшем форуме в Давосе представитель проекта Neom Денис Хики рассказал о новых реалиях проекта для инвесторов. На сегодня этот объект в Саудовской пустыне является главным потребителем стали в мире, так как ему требуется бесчисленное количество свай. Строительство идет по плану, согласно которому к 2030 году будет готово ключевое сооружение – мега-здание «Линия» длиной 2,4 км, шириной 200 м и высотой до 500 м.

Изначальная затея по диверсификации экономики Саудовской Аравии путем создания новой грандиозной инфраструктуры претерпела существенные изменения. Предполагалось, что внутри «Линии» будут проживать от 300 тыс. до 9 млн человек, так как проект является масштабируемым. Теперь понятно, что фактическое заселение сооружения, как и его расширение, растянутся минимум на столетие, поэтому окупаемость затеи сдвигается на далекое будущее.

Концепция остается неизменной — «Линия» будет городом-садом, в котором нет персонального транспорта, а все системы работают на электричестве из возобновляемых источников. Оно вырабатывается при помощи солнечных панелей и ветряков на внешней части сооружения. Архитектура города спланирована по аналогии с застройкой Манхеттена – проектировщикам нужно разместить огромное число людей на очень тесном пространстве. На текущий момент это означает сочетание скромного жилья и просторных общественных площадок с изобилием зелени и развлекательных объектов.

Источник &#8212 Neom


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