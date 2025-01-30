 

В Сколково разработали герметичный рукав, чтобы не мочить пробу Манту

30.01.2025, 13:33, Разное
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Группа молодых учёных из Сколково представила революционную разработку – герметичный рукав для защиты пробы Манту от намокания.

Инновационное изделие, созданное с применением нанотехнологий и искусственного интеллекта, позволит россиянам наконец-то мыть руки, не опасаясь за результаты теста.

– Мы потратили пять лет и 400 миллионов рублей, чтобы решить извечную проблему человечества – как помыть руки после туберкулинового теста, – рассказывает руководитель проекта Виталий Кудрявцев. – К счастью пользователей, рукав обладает встроенным датчиком влажности, он издаёт звук сирены при попытке намочить руку или просто при повышенной влажности.

Рукав изготовлен из сверхпрочного композитного материала, используемого в космической промышленности, и способен выдержать даже случайное падение в ванну. Единственное неудобство потребителя заключается в том, что каждое изделие комплектуется индивидуальной инструкцией на 40 страницах, которую надо детально изучить для надевания и снятия. Также создатели запрещают стирать изделие.

Ожидается, что розничная цена рукава составит всего 15 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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