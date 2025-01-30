 

52-летняя владелица кафе из Сеула удивляет своей молодой внешностью

30.01.2025, 13:30, Разное
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52-летняя владелица популярного кафе в Сеуле Ли Хе Чжон удивила пользователей Сети своей необычной внешностью. Невозможно поверить, но эта энергичная и стильная женщина, управляя несколькими заведениями, умудряется выглядеть так, будто ей 25 лет.

Фото из открытых источников

Кафе «London Bagel Museum» в модном районе Каннам всегда пользовалось популярностью благодаря своей вкусной выпечке и уютной атмосфере. Однако недавно поток посетителей увеличился вдвое, когда социальные сети и онлайн-доски объявлений заполонили обсуждения моложавой владелицы заведения. В эпицентре внимания оказалась Ли Хе Чжон, которая, несмотря на свои 52 года, выглядит на 25, чем вызвала бурю обсуждений в Интернете.

Эта необычайная жительница привлекла внимание южнокорейской онлайн-доски объявлений «The Qoo», где кто-то опубликовал фотографии Ли Хе Чжон, добавив, что она родилась в 1973 году. Пользователи Сети были ошеломлены, пытаясь разгадать секреты её молодости. Кто-то отметил, что её стройная фигура и необычный стиль подчеркивают ее образ, будто время для Ли Хе Чжон остановилось.

Фото из открытых источников

Но на этом ее таланты не заканчиваются. Помимо управления «London Bagel Museum», Ли Хе Чжон также успешно руководит модным магазином «Artist Komplex» и двумя другими кафе в Сеуле. Тем не менее, она находит время для себя, что отражается в её эксцентричном и уникальном стиле одежды, который привлекает к ней еще больше внимания.

Несмотря на шквал интереса, сама Ли Хе Чжон предпочитает сохранять молчание по поводу своей феноменальной внешности. Она сосредоточена на своем бизнесе, избегая комментариев и не выдавая секретов, которыми интересуется уже весь интернет.


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