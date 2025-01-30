 

В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году

30.01.2025, 13:05, Разное
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По словам зампредседателя правительства Подмосковья –
министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, в ОЭЗ региона
запущено девять проектов с объемом инвестиций 15,5 млрд рублей. Это позволило
создать более 1,2 тыс. рабочих мест.

«На территории индустриальных парков региона с начала
прошлого года было запущено 41 новое предприятие, где создали более 1 тыс.
рабочих мест. Инвестиции в реализацию этих проектов составили 12,1 млрд
рублей»,

– добавила Екатерина Зиновьева.

Среди завершенных проектов – малотоннажный комплекс по
производству сжиженного природного газа, построенный компанией «НОВАТЭК-СПГ
топливо Кашира» в ОЭЗ «Кашира». Объем инвестиций в проект составил около 2,5
млрд рублей.

Кроме того, в индустриальном парке «Есипово»
(Солнечногорск) в 2024 году начал работу завод «КЕНГУРУ ПРО», выпускающий
уличное спортивное оборудование. Инвестиции в его создание составили 200 млн
рублей.

Напомним, что в Московской области функционируют пять ОЭЗ и
72 индустриальных парка. Стимулирование инвестиционной активности в регионе
соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».


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