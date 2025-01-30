В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году

По словам зампредседателя правительства Подмосковья –

министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, в ОЭЗ региона

запущено девять проектов с объемом инвестиций 15,5 млрд рублей. Это позволило

создать более 1,2 тыс. рабочих мест.

«На территории индустриальных парков региона с начала

прошлого года было запущено 41 новое предприятие, где создали более 1 тыс.

рабочих мест. Инвестиции в реализацию этих проектов составили 12,1 млрд

рублей»,

– добавила Екатерина Зиновьева.

Среди завершенных проектов – малотоннажный комплекс по

производству сжиженного природного газа, построенный компанией «НОВАТЭК-СПГ

топливо Кашира» в ОЭЗ «Кашира». Объем инвестиций в проект составил около 2,5

млрд рублей.

Кроме того, в индустриальном парке «Есипово»

(Солнечногорск) в 2024 году начал работу завод «КЕНГУРУ ПРО», выпускающий

уличное спортивное оборудование. Инвестиции в его создание составили 200 млн

рублей.

Напомним, что в Московской области функционируют пять ОЭЗ и

72 индустриальных парка. Стимулирование инвестиционной активности в регионе

соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».