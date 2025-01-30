Таинственные звуки на борту: астронавты НАСА стали свидетелями необычного явления

Двое астронавтов НАСА, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), стали свидетелями необычного явления, которое уже окрестили одной из самых загадочных космических аномалий последних лет. С конца июня они остаются в космосе, запертые на орбите.

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Астронавты прибыли на МКС на космическом корабле Boeing Starliner, который стал первым пилотируемым аппаратом этого типа. Однако их пребывание оказалось под угрозой после того, как возникли серьёзные проблемы с двигательной установкой Starliner. Первоначально миссия предполагала безопасное возвращение на Землю, но всё изменилось, когда на борту начали происходить необъяснимые события.

За несколько дней до планируемого возвращения Уилмор передал в Центр управления полетами сообщение о странных звуках, исходящих от Starliner. По словам астронавта, звук был похож на пульсирующий шум, напоминающий писк гидролокатора. Уилмор записал этот звук и попытался передать его на Землю, чтобы специалисты могли понять, что происходит. Однако, несмотря на все усилия, источник звука до сих пор остаётся невыясненным.

Кроме странных звуков в двигательной системе Starliner обнаружили пять утечек гелия и неисправный топливный клапан, что привело к остановке маневровых двигателей. Эти неисправности сделали невозможным безопасное возвращение астронавтов на Землю на этом космическом корабле.

Несмотря на заверения компании Boeing в безопасности Starliner, НАСА приняло решение отсрочить возвращение экипажа на Землю. Теперь астронавтам придётся оставаться на МКС до февраля 2025 года, когда их заберёт экипаж миссии SpaceX Crew-9. Впереди долгие месяцы ожидания, наполненные не только научными экспериментами, но и поиском ответов на вопросы о загадочных звуках и неисправностях корабля.