В Швеции убит Салван Момика – организатор сожжения Корана

Вечером 29 января в своем доме в Седертелье к югу от Стокгольма был застрелен 38-летний беженец из Ирака Салван Момика – организатор акций с сожжением Корана, которые вызвали возмущение мусульманской общины Швеции.

Момика проходил в качестве подсудимого по делу о “возбуждении ненависти по национальному признаку”. 30 января окружной суд Стокгольма должен был вынести вердикт, однако заседание было отменено в связи со смертью обвиняемого.

Салван приехал в Швецию в 2018 году и получил вид на жительство, который неоднократно продлевался. В 2023 году он четырежды устраивал манифестации с сожжением Корана. К его убийству призывали мусульманские террористические организации.