 

В США за публичное празднование китайского Нового года арестовано 15 тысяч человек

30.01.2025, 11:33, Разное
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ФБР при поддержке армейского спецназа в ночь на 30 января провела массовые аресты граждан и туристов, отмечающих наступление Праздника весны – китайского Нового года. Как пишет газета The New York Times, приказ о проведении «профилактических рейдов» отдал лично президент США Дональд Трамп, который считает недопустимым публичное празднование «праздников враждебных режимов».

«Мы получили указание не церемониться с теми, кто не скрывает своей ориентации на Пекин и продвигает чуждые Америке ценности. Я полностью поддерживаю это, ведь мы же не устраиваем у них пение рождественских гимнов на площадях, почему они везут своих драконов и змеев в наши дома?» – сказал изданию высокопоставленный сотрудник ФБР.

Из 15 тысяч задержанных лишь половина оказались гражданами США. С ними провели профилактические беседы, проверили на предмет причастности к другим преступлениям, выписали штрафы и отпустили с запретом покидать штат регистрации в течение года.

Туристов и нелегальных мигрантов, которые были арестованы в ходе рейдов, депортируют в ближайшие дни – посол КНР в Вашингтоне уже получил уведомление о необходимости подготовить самолёты или корабли для транспортировки преступников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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