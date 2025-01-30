 

Авиакатастрофа над Вашингтоном. CNN – сведений о выживших нет, могли погибнуть около 70 человек

30.01.2025, 8:40, Новости дня
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Телеканал CNN отмечает: до сих пор нет ни одного сообщения о спасении кого-либо из выживших после авиакатастрофы над Вашингтоном. Погибнуть могли около 70 человек.

Проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы около 300 человек. Работа поисковых групп осложнена сильным ветром.


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