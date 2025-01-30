 

Фонарь Imalent GR35 предлагает 2800 люменов в компактном и защищенном формате

30.01.2025, 7:45, Разное
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GR35 от Imalent вполне оправдывает титул «надежного фонаря для ежедневного использования». Помимо заявленной мощности в 2800 люмен, он отличается компактным дизайном, позволяющим удобно разместить ее в кармане. В комплект поставки входит специальный кейс, который может использоваться как внешний аккумулятор.

Компания-производитель заявляет о дальности освещения до 420 метров и нескольких режимах работы, включая специализированные. GR35 оснащен встроенным аккумулятором емкостью 1900 мА⋅ч, зарядка с помощью USB-C осуществляется всего за 45 минут. Кроме того, фонарь оборудован ультрафиолетовой лампой для проверки подлинности банкнот, а также красно-синим мигающим светодиодом для подачи сигналов бедствия.

В зависимости от выбранной модели, в фонарь может быть интегрирована красная или зеленая лазерная указка. Важной особенностью GR35 является совместимость с дополнительным аккумулятором, который увеличивает общую емкость до внушительных 7000 мА⋅ч и может использоваться для зарядки других устройств через USB-C. Корпус фонаря выполнен из алюминиевого сплава, который обеспечивает высокую прочность и водонепроницаемость по стандарту IPX7. Фонарь оснащен магнитным основанием для крепления на металлических поверхностях, а также может крепиться к головному убору, ремню или сумке.

Розничная цена GR35 начинается от 66,95 долларов США, что делает его одним из самых доступных фонарей такой мощности на рынке. На фонарь предоставляется гарантия сроком 2 года, на аккумулятор – 1 год.

Источник &#8212 GR35


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