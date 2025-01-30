Вера в инопланетян может быть опасной для общества, утверждает ученый

В последние годы идея о том, что инопланетяне посещали Землю, перестала быть уделом лишь любителей научной фантастики. Шотландский философ Тони Миллиган утверждает, что вера в пришельцев стала «широко распространенной социальной проблемой». Этот феномен затрагивает как Великобританию, так и США, где число людей, верящих в существование инопланетян, продолжает расти.

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По данным опросов, около 20% британцев и 34% американцев считают, что наблюдения НЛО являются доказательством внеземной жизни. Более того, 24% жителей США утверждают, что видели НЛО лично. Однако, как отмечает Миллиган, эта вера парадоксальна, так как у нас нет никаких прямых доказательств существования инопланетян.

Политики не могут игнорировать растущий интерес к этой теме. В США обсуждение неопознанных аномальных явлений (UAP) привлекло внимание обеих партий. Пентагон начал раскрывать информацию о таких явлениях, что лишь подогрело интерес и породило множество теорий заговора. Согласно опросу Gallop 2019 года, 68% американцев уверены, что правительство скрывает правду о НЛО.

Эта ситуация имеет давние корни. Еще в 1976 году Джимми Картер обещал раскрыть документы о НЛО во время своей президентской кампании. Впоследствии Хиллари Клинтон и Дональд Трамп также затрагивали эту тему. Сегодня лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер активно продвигает законопроект о раскрытии информации UAP.

Однако, как предупреждает Миллиган, подобные обсуждения могут подорвать доверие к демократическим институтам и отвлечь внимание от реальных научных исследований. Уфология, часто основанная на спекуляциях, затмевает астробиологию, которая занимается поисками микробной внеземной жизни.

Кроме того, истории о пришельцах часто искажают и переписывают мифы и историю коренных народов. Уфологи обещают внимание к этим культурам, но взамен смешивают подлинные истории с вымышленными. Это угрожает сохранению культурного наследия и нашему пониманию прошлого.

Вера в пришельцев уже не просто забавная теория, а явление с реальными социальными и культурными последствиями. Важно осознать, что на кону стоит не только наше восприятие мира, но и уважение к истории и традициям, которые формировали человечество на протяжении тысячелетий.