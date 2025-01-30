В Японии сотрудники не могут уволиться с работы, потому что начальство им запрещает

В Японии сотрудники, собираясь уволиться, сталкиваются с неожиданными препятствиями. Работодатели иногда буквально не отпускают своих сотрудников, разрывая в клочки их заявления об увольнении и преследуя их, пишет CNN.

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Эта проблема привела к появлению агентства Momuri, название которого переводится как «я больше так не могу». Momuri предлагает помощь сотрудникам в подаче заявления об увольнении, ведении переговоров с работодателями и предоставлении юридической поддержки в случае необходимости. Более того, агентство предоставляет скидку при повторном обращении, что подчеркивает серьезность проблемы.

Аналитики отмечают, что чаще всего уволиться не могут работники малого и среднего бизнеса, особенно в пищевой промышленности. В ответ на эти тревожные тенденции правительство Японии начало публиковать список неэтичных работодателей, чтобы затруднить им найм новых сотрудников. На данный момент в черный список включено около 370 компаний.

Проблема переработки в Японии давно известна, и даже существует термин «кароси», означающий «смерть от переработки». По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2022 году от заболеваний, вызванных переутомлением, умерли 54 человека. Несмотря на снижение по сравнению с 160 случаями в начале 2000-х годов, проблема остается актуальной.