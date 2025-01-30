В Индии мужчина установил мировой рекорд, назвав 14 000 цифр числа Эйлера

Индийский мастер памяти Дипу Ви установил новый мировой рекорд, произнеся 14 000 цифр числа Эйлера всего за 49 минут, и вошел в историю, попав в книгу рекордов Гиннесса.

Фото из открытых источников / guinnessworldrecords.com

С самого детства Дипу обладал уникальной способностью запоминать числа. Его талант проявился, когда он установил национальный рекорд, произнеся 2000 цифр числа пи. В числе его достижений запоминание 500 телефонных номеров. Однако его главной целью стало число Эйлера, иррациональное число, начинающееся с 2.71828 и продолжающееся бесконечной последовательностью неповторяющихся десятичных знаков.

Подготовка к этому грандиозному испытанию заняла у Дипу четыре месяца. Он разработал уникальную методику, которую сам называет «табличным методом». В его основе лежит таблица из 10 столбцов и 20 строк, в каждый столбец которой он добавлял по пять цифр, заполняя таким образом страницы с тысячами цифр. Этот метод позволил ему запомнить 14 000 цифр, распределив их по 14 страницам.

Каждый день с понедельника по четверг Дипу запоминал по 250 цифр, оставляя остальные три дня недели на закрепление информации. Для проверки своей точности он записывал себя, повторяя последовательности, и анализировал возможные ошибки.

Процесс установления рекорда был строго регламентирован. Участники должны были проходить проверку слуха и завязывание глаз, чтобы исключить возможность жульничества. Любая ошибка или задержка более 15 секунд могли привести к дисквалификации. Однако Дипу справился с задачей блестяще, побив предыдущий рекорд в 10 122 цифры.

Этот феноменальный успех демонстрирует невероятные возможности человеческой памяти. Дипу Ви доказал, что границы человеческих возможностей находятся гораздо дальше, чем мы привыкли думать.