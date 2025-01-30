Мнение: Письмо: “Как стоит действовать?” (2)

Разбираю “то самое” письмо.

yuliya2711

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Пишу в надежде на разбор. Быть может, мое письмо будет интересно читателям блога.

Год назад меня бросил парень. Это было в Новый год. Я сильно это переживала, ревела не переставая, заболела, но запоем читала Ваш блог, много работала и трудилась дома, начала немного помогать приютам, знакомым, и это все помогло мне оправиться.

(Нормальное расставание не должно проходить так тяжело. Вот такое тяжелое расставание – это либо хвосты в поле, либо разрушенная собственная фигура + высокая температура фигуры партнера. Экологичное расставание проходит достаточно легко, фигура уменьшается быстро. Поэтому дальше будем смотреть на ошибки автора)

Мне 32, ему 22. Оба из обычных семей, он служит в полиции, я экономист. Он живет с бабушкой и дедушкой, тетей и ее дочкой, у меня своя небольшая однушка, вторую квартиру сдаю. В браке не была. Он красивый внешне, я симпатичная, стройная. Любовная ОЗ его выше и границы намного лучше моих.

(Возрастной мезальянс в его пользу, финансовый и бытовой мезальянс – в ее пользу. Да, это скользкая ситуация, но это не значит, что все остальное мы должны читать через кривую призму, шиворот-навыворот. Нет, мы должны внимательно смотреть на реальную динамику и шаги обоих. Утверждения ее про границы – ни о чем, просто слова. Выводы о границах мы должны делать сами, из фактов)

Встречались у меня, гуляли, как-то раз ходили в кино. Я почти сразу влюбилась, он завалил шарами, дарил цветы, на третьей встрече признался в любви и всегда это говорил, говорил, что не расстанемся, что на других смотреть не может, что не сможет уже без меня, что красивая и умная и он офигел. Я удивлялась такой быстроте, но старалась не отставать, признавалась от души и горячо, влюбилась сильно. Он перевез ко мне свои вещи, сделал ключи, жил пару дней у меня, пару дней дома.

(Здесь многие увидели, как ворчливые перечницы, что у него “просто слова”, да еще сделали вывод, что это вытянуто щипцами ее. Откуда такие мысли? Обмениваются признаниями, он перевозит вещи, она дает ключи. То, что переезжает к ней, оно и понятно, не ей же переезжать к его бабушке, дедушке, тете и племяннице? То, что он переезжает только частично, тоже понятно, она и так не довольна объемом его финансовых вложений. Ворчливые перечницы-комментаторы были недовольны одновременно и тем, что “переехал в ее квартиру” и “переехал два через два, а не совсем”. Автор тоже этим отчасти грешит, кстати)

Мы постоянно смеялись, смотрели приколы, сериалы, валялись в постели, обсуждали что-то, дурачились, вместе готовили, что-то изучали (у него было повышение квалификации тогда). Он сказал, что рассказал обо мне родным и друзьям. Я старалась быть заботливой, щедрой, занималась домом, бытом, много работала.

Он помогал в быту, убирался. Он отлично готовит. Но часто приходил с пустыми руками, не приносил еды. Денег на коммунальные услуги не предлагал и я тоже не просила. Свиданий где-то, помимо улицы и моего дома, не было. Я вытащила щипцы и достала скалки. Был и игнор – обида на него и молчанка, и упрек в том, что он в сауне с другом и его женой, а меня никто не пригласил, и упреки, что все время проводим дома, и в том, что я пришла домой и нечего есть…

(Нет ничего хорошего в недостатке его вложений. Автору надо было не скалками орудовать, а предложить конструктивный разговор об общем быте. Может быть у героя плохая финансовая ситуация, может быть он не умеет экономно распределять средства, так как привык жить с бабушкой и дедушкой и есть, что те приготовили. Так же может быть он отдает большую часть зарплаты туда, своим пожилым родственникам. Все это важные вопросы, их надо было выяснить. Потому что это совершенно разные ситуации – он не считает нужным вкладываться или у него нет денег. Здесь имеет значение возрастной мезальянс, он может ожидать с ее стороны лояльности к себе как к “еще мальчику”, ей же это может быть неприятно и вполне справедливо. Но все это требует очень тактичных разговоров, а не ругани. Ругань в таких случаях – это косяк в ответ на вектор косяка. К чему это приводит, опишете? И опишите еще, почему разговоры о вложениях в общий быт – не щипцы)

Я за это жестко поплатилась. Он говорил, что терпеть не может ссор. Новый год мы должны были встретить вместе и договорились, кто что купит, я все купила и приготовила, а он приехал с одной бутылкой шампанского. Я ушла из дома, сказала пойду проветрюсь, до этого возмутилась, почему должна выпрашивать.

(Он приехал с бутылкой шампанского, она ушла из дома. У него вектор косяка, у нее косяк. Ее косяк тут больше, друзья. Он не загулял в сауне и не явился пьяный с пустыми руками, он всего лишь принес меньше, чем договорились. Мы, кстати, не в курсе, насколько меньше и почему у него так вышло. Автору это не важно, она поспешила уйти из дома, бросив его одного в новогодний вечер. Она дала ему понять, что без денег он ей не нужен)

Вернулась – его нет, вещей нет. И сообщение – Прости, мне было хорошо с тобой, но мы разные и нам очень трудно будет ужиться друг с другом. Я смогла ответить лишь только – Значит так ты меня любишь? (Опять щипцы).

Он – Да, люблю, но такое терпеть тоже не буду. По-другому понять, что я прихожу на все готовое и ничего не делаю, не получится.

Я – Я говорила это только про сегодня. И я тебя не выгоняла. Делай как знаешь.

Я попала в жесткий штопор, как я поняла, а до этого у меня была череда сливов и косяков и огромная корона. Ровно в 0:00 он поздравил меня с Новым годом.

(“Огромной короны” у автора, конечно, не было, “череды сливов и косяков” тоже в письме не видно. Но были мелкие ссоры неясной этимологии, скорее всего векторы косяков и был косяк в ответ на который у него получилась пика)

Через день, не выдержав, я извинилась. Сказала, прости просто по-человечески, но понимаю, что ты разочаровался.

(Здесь лишним было ее “понимаю, что разочаровался”. Это был ее новый вектор косяка, лучше бы она молчала, чем вот так извиняться, ставя жирную точку. Почему это жирная точка? На ее значимость это не повлияло, но все ее косяки и векторы косяков растят его фигуру, как вы понимаете. При том, что она активно шкуру натягивает и анти-шкатулку перебирает, это помогает только разрушить рефлексию, но не его фигуру)

Я поняла всё, что мы не будем вместе, смирилась уже и молчала, но он все повторил через неделю ночью в сообщении, но в более мягкой форме. Я согласилась, передала с курьером оставшиеся вещи, его подарки (на ДР, НГ), мне было больно на них смотреть, удалила переписку сразу и его из друзей.

(Очень важно, что именно он написал в сообщении, но она это важным не считает. “Не горит”. Удаление из друзей, скорая передача вещей – все это ее векторы косяков скорее всего, если прощание его было не таким однозначным. А это могло быть, потому что она – ОШ. То есть если он описывал, как обижен, то рвать в ответ на это – ее инициатива расставания. А при большой СЗ партнера и при взаимной вине – это косяк. От этого остается хвост в поле, который мешает фокус отцепить. Фигура автора не слабая и не маленькая, но СЗ героя после расставания выросла. Она могла бы подвесить ситуацию или расстаться, но экологично. Как экологично расстаться?)

Спустя 4,5 мес. он мне позвонил. Я не узнала его номер и не взяла, но когда до меня дошло, затрясло от страха. Написал, как дела и тд. Потом еще что-то, что если я не против, был ты рад увидеться, думает и тд. Звонил еще раза три, но меня трясло так, что я не могла уснуть и не ответила ни слова. В памяти было, как я выкарабкивалась, как ревела, как мне делали уколы, как меня мучила болезнь и бессонница. Он все удалил.

(Вот когда перечницы наши ворчали, что он всего лишь пинговал, они, вероятно, не посчитали сколько раз он писал и звонил. Автор не отвечала, но все это разогревало его фигуру. А горячую фигуру нельзя уменьшить, как вы помните, даже если переводить фокус на ресурсы и стараться осознать свою низкую значимость)

В ноябре ночью он написал – Привет. Пообщаемся или так и будешь игнорить?

Я (утром) – Привет. О чем ты хотел пообщаться?

Спросил, чем занимаюсь, я ответила, работаю.

Он – Если у тебя есть желание увидеться со мной, я приглашаю тебя в ресторан 14-го. (Это его ДР).

Я – Это шутка?

Он – Нет. Если не хочешь, не надо.

Я – Спасибо за приглашение, но я не могу прийти и неискренне тебя поздравлять, будто ничего не случилось. Мне там места нет.

(Ответ плохой. Кто объяснит почему и предложит хороший ответ?)



Он – Даже просто прогуляться не долго

Мне есть что тебе сказать, по телефону не получится об этом поговорить

Если ты найдёшь силы вдруг дать мне шанс, увидеться со мной, я был бы очень рад.

Я – Это все очень неожиданно, мне нужно подумать. Я сама с тобой свяжусь. (Эта фраза – моя ошибка.)

Он – Я буду ждать. Я понимаю что я вот так взял и объявился, я не в коем случае не давлю на тебя

(Границы у парня плоховатые, кстати, у автора получше. Он явно пытается склонить ее к встрече, но формулирует плохо. Видно? И парень – МП как и автор ОШ, так что “коса на камень”)



Просто с того момента как мы разошлись не было ни дня чтобы я тебя не вспоминал, у меня накипело и вот я решил написать

Я понимаю что только я был пиздец как не прав в том что случилось..

У меня поменялись приоритеты я повзрослел, я буду тебе бесконечно благодарен если надумаешь встретиться со мной)

А не писал потому что понимал что ты будешь не в восторге от моего появления, да и мой характер не позволял написать..

Я – хорошо, я поняла.

На след день он писал, сказал хочет пообщаться. Я не отвечала. 14го я написала – С Днем рождения! Он ответил, что ему очень приятно и попросил прощения за всё.

Больше мы не общались. Спустя две недели у меня был ДР, но он меня не поздравил.

(У него опять проблемы с деньгами… Ну а главное – автор дала ему КП молчать. До этого у него были несколько косяков: недовложения, кривая пика на Новый год, то есть частично пика, но и косяк, объясните, если понимаете, потом был еще один косяк – его второе прощальное сообщение, хотя мы и не знаем точно текста, но был, как минимум, вектор косяка. В общем у него как и у нее накопилось, чтобы СЗ автора росла, и хотя он тоже надевал шкуру и анти-шкатулку собирал и ЗВ обматывался и фокус переводил на друзей и других девчонок, фигура автора не уменьшалась, а понемногу росла. К моменту расставания у них был легкий дефолт, после расставания его фигура быстро выросла, а ее росла медленно, но тоже росла)



Правильно ли я поняла, что он не уверен в чувствах и это просто была ностальгия по хорошим моментам, щипцы стерлись со временем? Я как назло нашла его рубашку дома случайно в шкафу. Я все еще его люблю, признаюсь себе в этом. За год я не вступила в отношения и даже ни с кем не целовалась, хотя постоянно общалась с парнями, ходила на свидания. Я в полном вакууме.

(Правильно написали, что про вакуум – преувеличение)

Сейчас я надеваю на него колпачки влюбленного, страстного и гордого парня, который мне больше не напишет, тк я не вышла на связь (вот дура), но быстро прихожу в себя после того, что он даже с ДР меня не поздравил.! Писать ему боюсь до ужаса, даже просто отдать рубашку, да и сомневаюсь, нужно ли ему это.

(Неплохо было бы рубашку отдать. Но, конечно, от поведения автора на этой встрече зависит дальнейшая динамика. МП приходят на встречу с бывшими, чтобы убедиться, что расставание было верным. Там будут и попытки ЗВ, поэтому у автора не должно быть векторов слива, то есть щипцов и жалоб, и шкура, поэтому у автора не должно быть векторов косяков, то есть демонстраций, что он ей больше не нужен. Она должна быть спокойной и позитивной, без тоски и без бравады, ее состояние должно быть таким, чтобы он никак не мог откалибровать свою значимость, ни в плюс, ни в минус, ноль информации должно поступать. Никакой информации давать нельзя, симпатию небольшую проявлять можно, улыбаться, ласково смотреть, ничего у него не выяснять, не вытягивать. Долго не сидеть. Просто встретиться, поговорить немного, можно выпить кофе, заплатить самой за себя, если получится, уклониться от всех вопросов, кроме самых прямых, на прямые ответить, но не очень прямо. И дальше надо вернуться домой и посмотреть, что будет происходить в поле. Хорошее состояние своей фигуры будет чувствоваться по спокойствию и уверенности, что все будет хорошо впредь и без него тоже. А что будет происходить с ним, станет понятно по его дальнейшим шагам, на которые надо отвечать в границах)

Уважаемая Эволюция, помогите. Что сейчас в КП для меня? Как стоит действовать? Как снизить его фигуру в поле? Я понимаю, времени у меня особо нет, мне 32 и нужно создавать семью, а не это всё. Спасибо.

(Не надо “снижать фигуру”, надо действовать в границах. То есть надо избегать своих сливов, своих косяков. После расставания надо избавляться от хвостов и растить свою фигуру, тогда в любом случае все будет хорошо, с ним или без него. Не надо ставить штурманские цели – избавиться от человека или получить человека. Пусть человек сам решает, а вы, друзья, должны заботиться о себе и действовать экологично. Когда поймете насколько это важно, поймете, что плохих ситуаций практически не бывает, если правильно себя вести)

С Уважением, Юлия.