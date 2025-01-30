 

Ученые сделали мышей прозрачными

30.01.2025, 3:35, Разное
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Исследователи из Стэнфордского университета нашли способ заглянуть внутрь живых организмов, не прибегая к хирургическим вмешательствам. Используя обычный пищевой краситель тартразин, известный как FD & C Yellow 5, исследователи сделали кожу мышей временно прозрачной.

Фото из открытых источников

До сих пор изучение внутренних органов животных требовало либо биопсии, либо исследования после смерти. Однако новое открытие позволяет ученым наблюдать за биологическими процессами в реальном времени, не причиняя вреда животным. Это может стать более гуманным методом, не связанным с болью или смертью.

Кожа животных обычно непрозрачна из-за рассеивания света белковыми и жировыми компонентами. Но исследователи обнаружили, что тартразин уменьшает это рассеивание, позволяя красному и оранжевому свету проникать глубже в ткани. Это делает кожу прозрачной, и эффект легко обратим — достаточно смыть краситель.

Исследователи уже испытали метод на мышах, наблюдая за работой нейронов и перистальтикой кишечника. Они также изучали кровеносные сосуды мозга и мускулатуру конечностей. Этот метод обещает улучшить понимание таких проблем, как синдром раздраженного кишечника, и может значительно расширить круг видов животных для исследований.

В статье, опубликованной в журнале Science, эксперты Кристофер Дж. Роулендс и Джон Горецки подчеркивают значимость открытия. Они прогнозируют, что этот метод может улучшить глубину визуализации в 10 раз. Это откроет возможности для многофотонной визуализации мозга и обнаружения опухолей под тканями.


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