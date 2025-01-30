Ученые сделали мышей прозрачными

Исследователи из Стэнфордского университета нашли способ заглянуть внутрь живых организмов, не прибегая к хирургическим вмешательствам. Используя обычный пищевой краситель тартразин, известный как FD & C Yellow 5, исследователи сделали кожу мышей временно прозрачной.

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До сих пор изучение внутренних органов животных требовало либо биопсии, либо исследования после смерти. Однако новое открытие позволяет ученым наблюдать за биологическими процессами в реальном времени, не причиняя вреда животным. Это может стать более гуманным методом, не связанным с болью или смертью.

Кожа животных обычно непрозрачна из-за рассеивания света белковыми и жировыми компонентами. Но исследователи обнаружили, что тартразин уменьшает это рассеивание, позволяя красному и оранжевому свету проникать глубже в ткани. Это делает кожу прозрачной, и эффект легко обратим — достаточно смыть краситель.

Исследователи уже испытали метод на мышах, наблюдая за работой нейронов и перистальтикой кишечника. Они также изучали кровеносные сосуды мозга и мускулатуру конечностей. Этот метод обещает улучшить понимание таких проблем, как синдром раздраженного кишечника, и может значительно расширить круг видов животных для исследований.

В статье, опубликованной в журнале Science, эксперты Кристофер Дж. Роулендс и Джон Горецки подчеркивают значимость открытия. Они прогнозируют, что этот метод может улучшить глубину визуализации в 10 раз. Это откроет возможности для многофотонной визуализации мозга и обнаружения опухолей под тканями.