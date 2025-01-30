Загадка дальних рубежей: новое открытие в Поясе Койпера

Вдали от яркого света Солнца, в темных и холодных просторах Солнечной системы, скрывается удивительный мир. За орбитой Нептуна раскинулся Пояс Койпера — обширное кольцо ледяных тел, в котором обитают Плутон, Аррокот и множество других объектов.

Фото из открытых источников

Недавние наблюдения, проведенные астрономами, выявили: на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц от Солнца плотность объектов резко увеличивается, образуя почти два отдельных компонента Пояса Койпера. Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal.

«Если это подтвердится, это будет крупное открытие», — говорит Фуми Йошида, ученый-планетолог из Японии.

Астрофизик считает, что это свидетельствует о том, что изначальная солнечная туманность была значительно больше, чем предполагалось ранее.

Открытие стало возможным благодаря наблюдениям, проведенным с помощью телескопа Subaru на Гавайях. Группа исследователей, возглавляемая Уэсли Фрейзером из Канады, обнаружила, что 11 из 263 новых объектов Пояса Койпера находятся намного дальше, чем ожидалось. Это может указывать на существование нового структурного компонента, отличного от внутренней популяции КБО.

Интересно, что между 55 и 70 астрономическими единицами практически ничего не обнаружено, что может указывать на наличие большого пустого промежутка. Аналогичные разрывы наблюдаются и в других формирующихся планетных системах, что делает нашу Солнечную систему менее уникальной.

«Пояс Койпера в Солнечной системе долгое время казался очень маленьким по сравнению с другими планетными системами», — объясняет Фрейзер. «Наши результаты предполагают, что это может быть следствием предвзятости наблюдений».

Главный исследователь миссии New Horizons Алан Стерн отмечает, что без возможностей обсерватории Subaru это открытие могло бы остаться незамеченным.