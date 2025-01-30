Мнение: Письмо: “Миллионы шагов”

Есть письма, в которых есть вопросы, но нет информации, чтобы ответить на эти вопросы.

И по таким письмам видно, что многие люди вообще не понимают, что влияет на решение их проблемы, от чего зависит выбор того или иного пути.

akka_knebe

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо огромное за ваш блог!

Хотела бы задать вопрос, который я не могу сама решить.

Если речь не о рыбалке, а о поддержании стабильных отношений, то как оценивать границы поля? Правильно ли понимать, что за годы отношений миллионы шагов каждого партнера в разных направлениях создают контекст, который делает каждую ситуацию уникальной? И правильно ли, что в контексте отношений разных пар один и тот же шаг может быть как в КП, так и нет?

(Границы красного поля в отношениях – это то место, которое вы занимаете в жизни или в поле партнера. На это влияет ваша фигура, ее размер и кристаллизация, то есть насколько ваша фигура велика и интегрирована в жизнь партнера и ваши вложения, которые тоже интегрирована в жизнь партнера как и ваша фигура. Вот это все и есть ваше КП, красное поле – ваша территория в отношениях, ваши права и ваша власть, ваше влияние на партнера. КП ваше зависит от силы привязанности партнера и вашей ценности для него, то есть связей между вами, вашей общности: экономической, физической, культурной, эмоциональной, духовной. “Миллионы шагов” не имеют никакого значения, важен только результат этих шагов)

В рамках этого вопроса хотела бы обсудить пример, который, хоть и выглядит мелочью, но вполне портит мои отношения с партнером.

Я недавно увлеклась танцами. Мне нравится пробовать танцы разных стилевых направлений. Нравится ходить в разные танцевальные школы, учиться двигаться под музыку и наблюдать за реакциями и изменениями тела при регулярных занятиях.

Пока дело касается соло танцев, проблем нет. Но мне хотелось бы попробовать разные парные танцы тоже, что и вызывает споры с партнером.

Мой партнер не любит танцевать, у него совершенно другие интересы. Мы много лет вместе, отношения уже довольно прохладные, но пытаемся находить компромиссы, чтобы как-то сосуществовать.

(Автор не пишет, что это за “партнер”. Муж ли это, есть ли дети, что их связывает, сколько общего было и осталось в их дефолте. Может быть ничего кроме инерции в их отношениях уже не осталось, нет детей, нет общего дома, имущества, друзей, занятий, нет общих интересов, только одна унылая привычка, не основанная уже ни на чем. В этом случае КП у обоих довольно мало. А может быть КП разное, и у автора, например, намного меньше, а ее зависимость от партнера, материальная или иная, намного больше. Ничего об этом мы не знаем, поэтому не можем судить)

Партнер – очень ревнив и считает, что парные танцы – это явный флирт или способ познакомиться. Зная его много лет, мне бы не пришло даже в голову смело и независимо записаться на парные танцы без него, так как знаю, что для него это было бы неприемлемо. Отмечу, что я не боюсь, что он меня из-за этого бросит или что-то подобное. Мне просто крайне претит конфликтная ситуация с его эмоциональными выбросами, и я стараюсь избегать острых углов, раз уж мы вместе.

(Автор не боится, что ее бросят, но очень боится “эмоциональных выбросов”. И хотя мы не знаем, что там за ситуация у нее с партнером, мы можем видеть по тексту, что рефлексия у автора плохая, а значит СЗ партнера оценить верно она не способна)

И на фоне всего этого, однажды, после моих длительных выпрашиваний, будучи в хорошем настроении, он согласился походить со мной в школу парных танцев. Записывая нас обоих, я не подозревала, что обычно в школах обучение организовано так, что студенты меняются партнерами, чтобы не привыкать к одному человеку и быстрее учиться. Из-за этого мой партнер был очень зол на всю систему и на меня заодно. В итоге мне пришлось договориться с педагогом не участвовать в общей программе и танцевать отдельно только друг с другом, что уже создало какое-то напряжение.

Далее, если в начале я испытывала огромный энтузиазм от всей идеи, то на практике поняла, что зря только его заставляла. Танцевать с человеком, которому это все не нужно, оказалось унылой тратой времени. Со временем, я стала замечать, что ему настолько не хочется ехать, что он приходит с работы в день танцев заранее раздраженный на меня и отбывает эту танцевальную повинность через силу. При этом вслух он ни разу это не признал, пытался уклончиво сказать, что устал, школа далеко от дома, занятия слишком поздно. Даже сказал, что вообще-то ему нравится пытаться попробовать танцы как новый способ время препровождения со мной, возможно, это поможет нам снова сблизиться.

(Партнер старается “сблизиться” с автором, но “сблизиться” пока не выходит)

Через несколько месяцев, когда я устала его тащить и веселиться за двоих, я, как истинный штурман, сказала, что по всей видимости мы натанцевались.

Он не возражал, сказал, что можно сделать паузу и потом подумать. Это его стандартный уклончивый способ выражения мыслей: «потом», «завтра», «давай обсудим», хотя очевидно, что никаких танцев «потом» уже не будет (если, конечно, я его снова не заставлю).

То есть он и не записывался, он и не отказывался. Вся активность была полностью моей.

Позднее я снова попыталась уговорить его походить в школу других танцев, менее динамичных. Его первая реакция была очень показательной: тяжелый вздох, с сожалением посмотрел на меня, сказал что-то про мои очередные фантазии. Я начала из него вытаскивать конкретный ответ, он сказал свое типичное “надо подумать”. Ну явно не хочет человек, но не может сказать.

Перехожу к вопросу.

Мне все еще хочется танцевать в паре. Мне кажется, это очень интересные ощущения от взаимодействия с человеком, когда он хочет и умеет двигаться. Но я не могу решить для себя вопрос про контекст.

Я думаю, что с точки зрения наблюдателя, это абсолютный пустяк и даже в общем-то мое право, если я одна запишусь на танцы, которые моему партеру не интересны. Но он будет дико зол и посчитает, что это открытый конфликт с моей стороны. И тогда насколько контекст его ревности и поиска компромисса в нашей паре имеет здесь значение? Есть ли у меня КП для организации себе такого хобби теперь, когда я его уже втянула в эту историю и вытащила на поверхность его ревность?

(Так как мы не знаем главного, что связывает партнера и автора, зачем они вместе и по какому поводу, оценить КП обоих невозможно. Если СЗ и вложения партнера намного больше, не стоит рисковать и провоцировать его на гнев, может получиться пика, а если дисбаланса с минусом автора нет, есть дефолт и мало общего, можно попробовать уговорить его отпустить автора на танцы и, обидевшись на категорический отказ, сделать по-своему, надеясь, что партнер смирится, побесившись, но быть готовой пойти на разрыв и избавиться от такого тягостного партнера. Чтобы не пожалеть, нужно хорошо отрефлексировать СЗ партнера, что для автора, скорее всего, слишком сложно)

Я пытаюсь сохранять с ним спокойные отношения. Но не слишком ли я сливаюсь, когда пренебрегаю своими интересами ради его комфорта?

(Это зависит от размера его КП, а мы об этом ничего не знаем)

Буду очень благодарна, если сочтете возможным прокомментировать или предложить читателям для разбора.