Древние мегаструктуры бросают вызов современным технологиям

Стоунхендж, египетские пирамиды и прочие грандиозные сооружения, созданные без современных технологий, вызывают у нас чувство когнитивного диссонанса. Как могли цивилизации, не знавшие математики и инженерного дела в современном понимании, создать такие архитектурные чудеса?

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на эту загадку, изучая доисторический дольмен Менга на юге Испании. Исследователи утверждают, что наши древние предки были гораздо умнее, чем мы привыкли думать.

Леонардо Гарсия Санджуан, один из авторов исследования и исследователь Севильского университета, отмечает, что даже современные инженеры с трудом смогли бы повторить подвиг строительства Менги с теми ресурсами, которые были доступны 6000 лет назад. Это сооружение, состоящее из 32 массивных камней, весом в 1140 тонн, было построено с поразительной точностью. Камни были сцеплены таким образом, чтобы поддерживать друг друга, создавая устойчивую конструкцию.

Анализ показал, что камни были добыты в карьерах всего в 850 метрах от места строительства. Несмотря на относительно небольшое расстояние, транспортировка таких массивных блоков требует глубоких знаний о физических свойствах материалов и элементарной физике, таких как трение и центр масс.

Искусство древних строителей проявляется и в других аспектах. Геометрическая точность и астрономическое выравнивание дольмена свидетельствуют о передовых знаниях, которые были применены при его создании. Для гидроизоляции использовались насыпи из мелких камней и почвы — метод, позволивший дольмену выстоять тысячелетия.

Настоящим инженерным шедевром стал capstone 5 — самый тяжелый камень весом 150 тонн, выполняющий функцию разгрузочной арки. Это, по мнению исследователей, первое в мире каменное сооружение такого рода.

Хотя некоторые аспекты до сих пор остаются загадкой, существование Менги служит доказательством того, что древние строители действительно знали, что делали.