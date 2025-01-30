В Китае компанию обвиняют в обмане с целью увольнения сотрудников без выходного пособия

В центре громкого скандала оказалась компания Wuhan CITIC Design Institute, располагающуюся в Ухане, провинция Хубэй. Обвинения в её адрес вызвали бурю негодования и обсуждений в социальных сетях и СМИ. Компания якобы уволила около 200 старших сотрудников, обвинив их в преступлениях, к которым они были обманом вовлечены одним из менеджеров.

Фото из открытых источников

По сообщениям, компания стремилась избавиться от высокооплачиваемых сотрудников без выплаты компенсаций. Для этого старший менеджер организовал своеобразную ловушку: под предлогом «отдыха после работы» он приглашал сотрудников в бары и клубы, где те невольно участвовали в незаконной деятельности.

Некоторые из пострадавших рассказали, что менеджер знакомил их с секс-работницами и поощрял взаимодействие с ними. Другие утверждают, что их вовлекли в азартные игры, где они намеренно проигрывали деньги, чтобы поддерживать хорошие отношения с начальством. Эти действия были использованы как предлог для увольнения без выходного пособия.

Скандал вызвал бурю возмущения в Интернете. Пользователи социальных сетей указывают на то, что уволенным сотрудникам будет трудно найти новую работу из-за их «запятнанной» репутации. Таким образом, компания не только лишила их работы, но и поставила под угрозу их будущее трудоустройство.

Хотя такой уровень обмана редок, практика увольнения сотрудников без компенсации не нова. Некоторые компании в Китае уже использовали криминальные досье сотрудников или подделывали предложения о работе, чтобы избавиться от «неудобных» работников.