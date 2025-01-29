Мнение «аналитика»: О несмываемом позоре… Не оправдаться никогда?

Тот самый случай, когда одно фото красноречивее тысячи слов. Но и слова тоже необходимы, чтобы понять, что осталось за кадром. Иначе очередной неонацистский обдолбыш, пережёвывая дозу ежедневной мутной пропагандистской жвачки равнодушно произнесёт #ачоткаова?

И дружный хор патентованных либерастов подхватит его на все лады.

Хотя в этом фото — всё не так. И присутствующие, и отсутствующие.

В Польше прошли мемориальные торжества по поводу жертв Холокоста. Список присутствующих — на заглавном снимке. И это, без преувеличения, позор Европы. Если бы не король Великобритании Карл III, можно было бы назвать фото съездом палачей в память о о казнённых ими (или с их участием).

Официально, это памятные мероприятия в 80-летнюю годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим. Их открыл в понедельник, 27 января, президент Польши Анджей Дуда. И он заявил, что поляки нынче являются «хранителями памяти» о самой страшной гуманитарной катастрофе, которую 85 лет назад организовал Третий рейх, ныне мимикрировавший нынче под Германию. Чей федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер скромно притулился во втором ряду.

Ой-вэй.

Не приведи Господь, чтобы память о жертвах сохраняли потомки помощников палачей, обеляя себя и убирая из дискурса главное: кто спас приговорённых от неминуемой и страшной смерти?

Сейчас поляки рядятся в тогу «главной жертвы» Рейха, которой все должны. Мол, 6 млн польских граждан убил проклятый Гитлер. Но историческая правда состоит в том, что:

– по меньшей мере 3 млн чел. из названных шести были евреями, которых нацисты уничтожали с особой жестокостью и рвением;

– а помогали в этом геноциде… сами поляки: одни устраивали еврейские погромы (см. Едвабне), другие были «капо» в концлагерях, и некоторых даже нацисты осаживали за излишнюю жестокость, а третьи — их было большинство — доносили в Гестапо на соседей-евреев за вознаграждение;

– и уже в XXI веке Польша стала включать в «свои» жертвы всех тех, кто в 1939-1945 гг. были уничтожены в дистрикте «Галиция» с центром во Львове (Лемберге), а также 109 тыс. поляков, погибших в рядах Вермахта, и 60+ тыс. попавших в советский плен. К слову, в годы Второй мировой в вермахте служило свыше 700 тыс. граждан довоенной Польши, в том числе этнических поляков — около 500 тыс.

Смотрим далее. В уголочке сидит украинский президент Владимир Зеленский. Единственный среди лидеров бывших советских республик приглашённый на церемонию. Упс! Евреев на оккупированной Рейхом территории УССР уничтожали не только немецкие фашисты. Почитаемые нынче Киевом и Львовом «воины ОУН» (признана в РФ террористической организацией) замазаны в Холокосте ничуть не меньше своих вдохновителей. А многие тысячи украинцев активно доносили на своих соседей-евреев, способствовав трагедии Бабьего Яра.

Упоминания заслуживает и французский президент Эмманюэль Макрон. Вам надо напоминать, как послушно Франция легла под Гитлера и как парижане «стойко переносили» все ужасы оккупации, мирно загорая на набережных Серы и попивая кофе в Люксембургском саду? А то, что в Вермахте французских добровольцев было много больше, чем «партизанивших» ночами в маках, возвращаясь поутру на заводы по производству оружия для нужд немецкой армии, напомнить?

Ещё на фото — монархи Северной Европы, послушно предоставившие Гитлеру свои промышленные мощности и людские ресурсы. Там и чешский президент Пётр Павел, чьи предки доказывали лояльность чехов Третьему рейху. Там и король Испании с супругой — испанская «Голубая дивизия» помогала немцам поддерживать блокаду Ленинграда, в которой умерли от голода, болезней и ранений около миллиона человек.

При этом на церемонии памяти жертв Освенцима почему-то не нашлось места ни израильскому президенту, чьи сограждане хранят фамильную память о погибших в нацистских концлагерях пращурах, ни его собрату из России, хотя Освенцим освободили солдаты Красной Армии, где русских было три из четырёх.

Сама по себе такая «отмена» не есть ли общеевропейское поощрение геноцида по национальному признаку?

И не есть ли это шаг «прогрессивной» Европы к новому Холокосту, теперь уже против русских?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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