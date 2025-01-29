Первое упоминание о солнечном затмении обнаружили в индуистском тексте 6000-летней давности

Недавно исследователи обнаружили, что один из самых древних индуистских текстов Ригведа содержит упоминание о солнечном затмении, произошедшем около 6000 лет назад. Это делает его старейшим известным упоминанием о таком небесном явлении.

Фото из открытых источников

Ригведа, собрание гимнов и философских размышлений, была составлена около 1500 г. до н.э. Однако ее тексты содержат воспоминания о событиях, произошедших задолго до этого времени. В частности, описания положения солнца во время весеннего равноденствия позволяют астрономам датировать эти упоминания. Интересно, что в Ригведе солнце описывается как «пронизанное» тьмой, а исчезновение «магических искусств солнца» приписывается злым существам.

Астрономы Маянк Вахия из Института фундаментальных исследований Тата и Мицуру Сома из Национальной астрономической обсерватории Японии, изучив текст, пришли к выводу, что это описание относится к полному солнечному затмению. Они опубликовали свои выводы в научном журнале Astronomical History and Heritage.

Эти древние строки, лишенные более поздних мифологических интерпретаций, таких как истории о Раху и Кету, указывают на то, что они были записаны до их появления. Ученые смогли определить две возможные даты этого затмения: 22 октября 4202 г. до н.э. и 19 октября 3811 г. до н.э. Оба события предшествуют самым ранним известным записям о затмениях, найденным в Сирии и Ирландии.

Это открытие подчеркивает, как древние тексты могут обогатить наши знания о небесных явлениях. Очевидно, что полные солнечные затмения на протяжении тысячелетий вызывали трепет и вдохновение у людей, оставляя следы в культуре и литературе.