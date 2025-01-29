 

Первое упоминание о солнечном затмении обнаружили в индуистском тексте 6000-летней давности

29.01.2025, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно исследователи обнаружили, что один из самых древних индуистских текстов Ригведа содержит упоминание о солнечном затмении, произошедшем около 6000 лет назад. Это делает его старейшим известным упоминанием о таком небесном явлении.

Фото из открытых источников

Ригведа, собрание гимнов и философских размышлений, была составлена около 1500 г. до н.э. Однако ее тексты содержат воспоминания о событиях, произошедших задолго до этого времени. В частности, описания положения солнца во время весеннего равноденствия позволяют астрономам датировать эти упоминания. Интересно, что в Ригведе солнце описывается как «пронизанное» тьмой, а исчезновение «магических искусств солнца» приписывается злым существам.

Астрономы Маянк Вахия из Института фундаментальных исследований Тата и Мицуру Сома из Национальной астрономической обсерватории Японии, изучив текст, пришли к выводу, что это описание относится к полному солнечному затмению. Они опубликовали свои выводы в научном журнале Astronomical History and Heritage.

Эти древние строки, лишенные более поздних мифологических интерпретаций, таких как истории о Раху и Кету, указывают на то, что они были записаны до их появления. Ученые смогли определить две возможные даты этого затмения: 22 октября 4202 г. до н.э. и 19 октября 3811 г. до н.э. Оба события предшествуют самым ранним известным записям о затмениях, найденным в Сирии и Ирландии.

Это открытие подчеркивает, как древние тексты могут обогатить наши знания о небесных явлениях. Очевидно, что полные солнечные затмения на протяжении тысячелетий вызывали трепет и вдохновение у людей, оставляя следы в культуре и литературе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Загадка дальних рубежей: новое открытие в Поясе Койпера

30.01 / Мнение: Письмо: “Миллионы шагов”

30.01 / Древние мегаструктуры бросают вызов современным технологиям

30.01 / В Китае компанию обвиняют в обмане с целью увольнения сотрудников без выходного пособия

30.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Царь-БМП

29.01 / Мнение «аналитика»: О несмываемом позоре… Не оправдаться никогда?

29.01 / Предсерийный «Атом» продемонстрировали общественности

29.01 / Наша галактика уже соприкасается с галактикой Андромеда, обнаружили ученые

29.01 / Мнение: Китайский бог денег, зарплаты в Китае и работающие пенсионеры в СССР

29.01 / Ученые обнаружили плазменные пузыри над египетскими пирамидами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика