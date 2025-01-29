 

Предсерийный «Атом» продемонстрировали общественности

29.01.2025, 22:45, Разное
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Компания «Кама», с 2021 года занимающаяся разработкой отечественного электромобиля «Атом», показала в Москве, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах предсерийный образец грядущей новинки, запуск которой в серию должен состояться в середине этого года.

Представители компании подчеркнули, что показанные образцы «Атома» полностью функциональны и выпущены для прохождения различных тестов в заводских лабораториях, а также на специальных полигонах и дорогах общего пользования. После завершения испытаний и получения их результатов, «Атомы», при необходимости, будут доработаны.

В ближайшие пять месяцев, оставшихся до начала массового производства, профильной команде «Камы» необходимо решить все вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием, а также доработать сопутствующие программные продукты, которые призваны повысить комфорт будущих владельцев электрокара.

Сейчас коллектив «Камы» насчитывает свыше 1600 специалистов. Головной офис компании и одна из производственных площадок размещены в Москве, а города Санкт-Петербург, Тольятти и Набережные Челны имеют отдельные подразделения. Причем отделения компании также присутствуют в китайских Шанхае и Нанкине.Источник &#8212 Атом


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