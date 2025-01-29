 

Наша галактика уже соприкасается с галактикой Андромеда, обнаружили ученые

29.01.2025, 22:35, Разное
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Недавнее исследование галактики Андромеда, расположенной на расстоянии 270 миллионов световых лет от Земли, может кардинально изменить наше представление о границах нашей галактики. Ученые из Австралии и США обнаружили взаимодействия между окологалактической средой и светящимся диском Андромеды, что может означать, что Млечный Путь простирается гораздо дальше, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Фото из открытых источников

Используя высокочувствительный космический веб-визуализатор Keck, астрономы сфотографировали крошечную спиральную галактику IRAS 08339 + 6517 (IRAS08). В отличие от предыдущих исследований, где использовался свет, исходящий от черных дыр в более далеких галактиках, исследователи смогли захватить более широкий участок пространства — около 90 000 световых лет от края светящегося диска.

Команда обнаружила нити нейтрального водорода, соединяющие IRAS08 с ее соседями, что подтверждает теорию о наличии значительных объемов газа в околозвездной среде. Однако наиболее удивительным стало нахождение водорода, лишенного электронов, на больших расстояниях, смешанного с кислородом.

«Мы находили ее везде, куда ни посмотрели, что было действительно захватывающим», — делится своими впечатлениями ведущий автор исследования Николе Нильсен из Университета Суинберна.

Исследователи также изучили источники нагрева плавающих в межгалактическом пространстве атомов. Выяснилось, что основными источниками являются бледный звездный свет далеких галактик и случайные столкновения атомов. Это открытие позволило оценить характер ионизации в околозвездной среде.

Результаты исследования не только уточняют, где заканчивается галактика, но и показывают, как галактики взаимодействуют и развиваются на протяжении миллиардов лет.

«Весьма вероятно, что окологалактические среды Млечного Пути и Андромеды уже пересекаются», — отмечает Нильсен.


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